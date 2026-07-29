Il Museo del Prado di Madrid inaugura un nuovo percorso espositivo dedicato ai grandi miti classici dell’Odissea. L'iniziativa, che coincide con l'uscita del film "Odissea" di Christopher Nolan e l'inizio della stagione estiva, crea un dialogo tra i capolavori della collezione museale e la contemporaneità. Il pubblico è invitato a un viaggio artistico e narrativo che, partendo dalle fiamme di Troia, ripercorre le tappe salienti del poema omerico attraverso un ricco intreccio di dipinti, sculture e disegni, illustrando la drammaticità e la forza universale dei cicli classici.

Tra le opere più significative in mostra figurano l’"Achille scoperto da Ulisse e Diomede" di Peter Paul Rubens e il "Ratto di Elena" di Tintoretto. Il percorso include anche la "Distruzione di Troia" di Francisco Collantes, l’"Incontro tra Enea e Didone" di Pierre Guérin e l’allegoria di "Venere e Marte" di Antonio Canova, oltre a "La fucina di Vulcano" di Diego Velázquez. L'esposizione si arricchisce con lavori di Jean Pillement, José e Carlos de Borbón e Leonaert Bramer, che approfondiscono temi come il mare, il naufragio, la punizione divina, il destino e la sopravvivenza, offrendo una visione articolata della complessità dell’epica omerica.

Ulisse: simbolo di viaggio e conoscenza al Prado

Nella narrazione del Museo del Prado, Ulisse trascende il ruolo di semplice protagonista dell’Odissea per divenire emblema del viaggio, della conoscenza e della capacità di affrontare l’incertezza. La sua figura centrale è affiancata da personaggi chiave della mitologia greca e romana, come Polifemo, Circe, Ecuba ed Enea, rappresentati in opere di stili e epoche diverse. Il percorso illustra le tappe fondamentali del viaggio di Ulisse, dal giudizio di Paride al sacrificio di Ifigenia, dal rapimento di Elena fino al suo atteso ritorno in patria, valorizzando la forza narrativa della collezione permanente del Prado.

L’esperienza espositiva è arricchita da una componente audiovisiva innovativa, frutto della collaborazione con la cantautrice spagnola La Bien Querida.

Un video musicale, sulle note di "Dinamita", connette le opere del percorso a sonorità e linguaggi contemporanei. Questo connubio tra arte classica e musica moderna mira a evocare i temi eterni dell’Odissea, quali la libertà, la trasformazione, la forza delle scelte e la ricerca dell’identità, facilitando la comprensione dei miti per il pubblico odierno.

Il Prado: storia, collezioni e visione multidisciplinare

Istituito nell’Ottocento come pinacoteca reale, il Museo del Prado vanta una delle più prestigiose collezioni di arte europea, con particolare enfasi su opere spagnole, italiane e fiamminghe, includendo capolavori di artisti come Velázquez, Goya, Rubens e Tiziano. Il museo ha sempre valorizzato i temi letterari e mitologici, grazie alla ricchezza di opere ispirate all’antichità classica, come dimostra questa esposizione sull’Odissea.

L'accostamento di grandi maestri a scultori come Canova e le collaborazioni con artisti contemporanei riflettono la vocazione internazionale e multidisciplinare dell’istituzione.

Le iniziative che fondono cinema, musica e arti visive rientrano in una strategia di rinnovamento dell’offerta culturale del Prado, volta a coinvolgere un pubblico più vasto e a reinterpretare i grandi miti del passato attraverso sensibilità contemporanee. L’esposizione dedicata all’Odissea è un esempio eloquente di come le storie e i personaggi dell’antichità possano essere riletti grazie alle collezioni museali e alla contaminazione di linguaggi, offrendo nuovi spunti di riflessione sull’attualità dei temi omerici.