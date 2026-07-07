Il Premio Strega si conferma un evento di risonanza ben oltre il suo intrinseco valore letterario, trasformandosi in una "grande iniziativa popolare che coinvolge tutta la città, la sua comunità, le sue biblioteche e i municipi". Questa la dichiarazione del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, rilasciata durante la cerimonia di proclamazione della cinquina dei finalisti, svoltasi nell'area archeologica di Santa Cecilia. Un'importante novità annunciata dal primo cittadino riguarda la finale del Premio Strega 2026, che non solo si terrà in Campidoglio, ma sarà anche distribuita in diversi luoghi simbolo della capitale, ampliando così la sua portata.

La cerimonia della cinquina è stata caratterizzata da una significativa partecipazione istituzionale e culturale, a testimonianza del crescente interesse per l'iniziativa. Il sindaco Gualtieri ha espresso grande soddisfazione per la proficua collaborazione tra l'amministrazione comunale e la Fondazione Bellonci, sottolineando l'intenzione di rendere il premio sempre più diffuso e accessibile. "Oltre alla serata finale in Campidoglio", ha affermato, "la Festa della letteratura sarà presente in tanti municipi, nelle biblioteche comunali e nei luoghi simbolo di Roma, per coinvolgere un pubblico più ampio e rappresentativo della città".

Il Premio Strega: un evento che abbraccia la città

Il progetto, fortemente voluto da Gualtieri, mira a far diventare il Premio Strega un appuntamento sempre più radicato nel tessuto urbano di Roma.

L'iniziativa non si limiterà al momento clou della premiazione, ma prevede una serie di appuntamenti distribuiti nei quartieri romani, con presentazioni di libri, incontri con gli autori e attività di promozione della lettura nelle biblioteche pubbliche. L'obiettivo dichiarato è quello di far dialogare la letteratura con le diverse realtà territoriali della città, consolidando il rapporto tra il prestigioso premio e la cittadinanza.

La Fondazione Bellonci, storica organizzatrice del Premio Strega, ha accolto con favore le parole del sindaco Gualtieri e ha ribadito la propria volontà di collaborare attivamente con tutte le realtà culturali capitoline per estendere ulteriormente la portata dell'iniziativa.

Già negli anni recenti, il premio ha avviato esperienze di successo che hanno coinvolto attivamente le scuole e i giovani lettori, dimostrando la sua capacità di innovarsi e raggiungere nuove fasce di pubblico.

Storia e prestigio del riconoscimento letterario

Istituito nel 1947 da Maria e Goffredo Bellonci con il contributo dell’imprenditore Guido Alberti, il Premio Strega rappresenta il più prestigioso riconoscimento letterario italiano per la narrativa. Tradizionalmente, la premiazione si è svolta al Ninfeo di Villa Giulia; tuttavia, la scelta di spostare la finale in Campidoglio nel 2026 assumerà un valore simbolico di grande rilevanza per la città di Roma. Questa decisione porterà idealmente la letteratura nel cuore dell’amministrazione e della storia urbana, sottolineando il legame indissolubile tra cultura e istituzioni.

La Fondazione Bellonci svolge un ruolo cruciale nella promozione della lettura e nell'organizzazione di eventi culturali di rilievo. Gestisce inoltre l’archivio storico del premio e numerose attività educative, contribuendo attivamente alla diffusione della cultura. Il Premio Strega ha costituito negli anni un fondamentale momento di riflessione sulle tendenze della narrativa italiana, lanciando e consacrando autori che sono poi divenuti figure centrali nel panorama culturale nazionale.