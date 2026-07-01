Il regista Francesco Sossai, autore del film "Le Città di Pianura", è stato ricevuto questa mattina a Palazzo Balbi, Venezia, dal presidente della Regione Veneto Alberto Stefani e dall’assessora regionale alla Cultura, Valeria Mantovan. L'incontro ha segnato un importante riconoscimento istituzionale per Sossai, la cui opera ha acceso i riflettori sia sul cinema veneto sia sulla valorizzazione del territorio regionale.

Durante il colloquio, il presidente Stefani ha evidenziato come "Le città di pianura" riesca a narrare il Veneto con autenticità, distaccandosi dagli stereotipi per offrire uno sguardo sincero.

Il film, ha spiegato Stefani, è capace di sollevare questioni fondamentali: da quelle generazionali ed economiche, con la necessità di ripensare il modello imprenditoriale storico e innovare funzioni e processi, fino alla sfida del welfare. "Compito della cultura è proprio questo: interrogare la società e la politica, raccontare i cambiamenti per aiutarci a interpretarli. Le città di pianura, come ha detto lo stesso regista, è una critica fatta con amore, e la gente lo ha capito", ha dichiarato Stefani, confermando il pieno sostegno della Regione alla Veneto Film Commission. Ha inoltre ribadito il valore del cinema come comparto industriale capace di occupare persone e generare valore economico per il Veneto.

Il successo di "Le città di pianura" e l'impulso al cineturismo

Il regista Sossai ha raccontato come, in seguito all’uscita del film, migliaia di spettatori abbiano scaricato le mappe degli itinerari percorsi durante le riprese, recandosi poi a visitare i luoghi in cui è ambientato. Un esempio significativo è il piccolo paese di San Vito, frazione di Altivole, che, pur contando normalmente pochi visitatori all'anno, ha registrato un notevole incremento di presenze. Questo fenomeno, ha concluso Stefani, rappresenta "un esempio concreto di come il cinema veneto possa diventare motore di cineturismo e di valorizzazione del territorio".

L’opera di Sossai ha riscosso un ampio successo anche a livello nazionale, trionfando ai David di Donatello con ben otto statuette su sedici candidature.

Tra i riconoscimenti più prestigiosi figurano quelli per miglior film, miglior regia, produzione, sceneggiatura originale (scritta con Adriano Candiago), attore protagonista (Sergio Romano), montaggio (Paolo Cottignola), casting (ancora Adriano Candiago) e canzone originale (Krano). Questo traguardo ha conferito a Sossai e alla sua squadra una significativa visibilità, culminata con la presenza del regista sul palco di Cinecittà insieme ai colleghi premiati.

Le radici venete e la visione autoriale di Francesco Sossai

Francesco Sossai, regista bellunese, ha più volte sottolineato come il suo cinema sia profondamente legato alle sue origini, che indaga costantemente attraverso prospettive sempre nuove.

"Il mio cinema ha sempre ruotato intorno a quell’origine e cerca ogni volta di indagarla prendendo una strada diversa", ha affermato. Egli associa la narrazione dei suoi personaggi all’indole del Veneto, una regione che, a suo dire, fatica a distaccarsi dal passato e che continua a riflettere sulle proprie trasformazioni sociali e culturali. "Per noi, in Veneto, è ancora ieri, mentalmente. Lo ieri del benessere. E sugli stereotipi penso che la commedia all’italiana si basi, su questi e sulle maschere. Io li ho semplicemente colti. Perché dentro lo stereotipo c’è sempre una parte di verità", ha spiegato Sossai.

Il successo ottenuto ai David di Donatello, unito all’evidente impatto sul territorio, rende "Le città di pianura" un caso emblematico di come il cinema veneto possa fungere sia da specchio critico della realtà sia da stimolo economico e turistico per i luoghi che racconta.

L’opera di Sossai si inserisce nella tradizione di un cinema indipendente che, nonostante le difficoltà produttive, riesce a coniugare una forte impronta sulle radici locali con una visione autoriale personale e universale.