Il progetto ‘Opera Paese’, un innovativo archivio fotografico di comunità realizzato ad Atena Lucana, nel Salernitano, sarà protagonista di una prossima puntata di ‘Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia’, il programma di LA7 prodotto da DirAmare in collaborazione con Fondazione FS Italiane. L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito del Bando Borghi del PNRR, ha recentemente concluso il suo ciclo quinquennale con una suggestiva esposizione diffusa, chiudendo ufficialmente il progetto ‘Archivio Atena’.

La mostra, terminata il 31 luglio 2026, ha coinvolto sette diverse sedi, tra edifici pubblici e abitazioni storiche del centro di Atena Lucana.

Migliaia di fotografie, gentilmente messe a disposizione dagli abitanti, sono confluite in questo prezioso archivio di comunità, interamente dedicato alla memoria e all’identità del territorio. Il progetto è stato promosso dal Comune di Atena Lucana, finanziato dal Ministero della Cultura e ha visto la fondamentale collaborazione del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Un archivio vivo: esposizione e coinvolgimento

Il percorso espositivo non è stato solo una rassegna di immagini, ma una vera e propria occasione di incontro e confronto tra cittadini, artisti, studiosi e operatori culturali. Durante le riprese televisive, il direttore artistico Alessandro Imbriaco e il sindaco Luigi Vertucci hanno approfondito le fasi di realizzazione dell’archivio, evidenziando l’importanza della partecipazione collettiva.

‘Archivio Atena’ si è affermato come un laboratorio permanente per la digitalizzazione e la valorizzazione del patrimonio culturale locale.

L’esposizione ha ospitato le opere di numerosi artisti, tra cui Michele Virgili, Giorgia Rinaldi, Ánthron, Jacopo Ricci, Matteo Farinelli ed Emma Corbelli. Attraverso i loro linguaggi visivi contemporanei, questi contributi hanno arricchito la narrazione della storia e delle trasformazioni che hanno plasmato il territorio.

Il futuro dell'archivio: un patrimonio per la comunità

Sebbene la mostra abbia concluso il suo programma espositivo, l’archivio fotografico di Atena Lucana non si esaurisce: resterà un patrimonio permanente della comunità. Il progetto continuerà a offrire strumenti innovativi per il racconto e la conoscenza del territorio.

Sono previste, inoltre, l’istituzione di un laboratorio permanente e l’attivazione di borse di cittadinanza e di censimento, misure volte a sostenere attivamente la partecipazione dei cittadini e a promuovere nuove iniziative culturali locali.

‘Opera Paese’ si configura così come un modello virtuoso, dimostrando come la memoria collettiva possa essere efficacemente valorizzata attraverso una sinergia tra istituzioni, cittadini e artisti, aprendo nuove prospettive per la narrazione e la riscoperta dei piccoli centri italiani.