Il concerto evento “Ultimo 2026 – La favola per sempre”, che lo scorso 4 luglio ha radunato ben 250.000 persone all’Università di Roma Tor Vergata, si prepara a conquistare il grande schermo. Dal 22 al 30 settembre 2026, i cinema italiani proietteranno “Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata”, un film evento diretto da Giorgio Testi. Questa produzione, frutto della collaborazione tra Ultimo Records – l’etichetta fondata dal cantautore nel 2020 – Vivo Concerti e la produzione esecutiva di Maestro, sarà distribuita in esclusiva da Nexo Studios e promette di svelare ogni sfaccettatura di uno dei live più imponenti della storia musicale italiana.

La pellicola offre un racconto fedele del susseguirsi di brani ed emozioni vissute durante quella memorabile notte. Gli spettatori potranno rivivere ogni istante di questo live leggendario, scoprendo anche backstage esclusivi e momenti privati del protagonista. Definito come “Il raduno degli Ultimi”, questo evento rappresenta sia il culmine di un percorso artistico significativo sia una nuova partenza per il cantautore romano. A trent’anni, Ultimo ha saputo creare una vera e propria comunità, trasformando la sua storia personale in un sentimento collettivo e affermandosi come voce di una generazione.

Il 22 settembre: una data dal profondo significato

La scelta del 22 settembre per l’inizio delle proiezioni non è affatto casuale.

Questa data riveste da anni un profondo valore simbolico per Ultimo e per la sua vasta fanbase. È il giorno che dà il titolo a uno dei suoi brani più celebri, pubblicato nel 2020 in concomitanza con la nascita della sua etichetta, Ultimo Records. Ogni anno, l’anniversario è celebrato dai fan con dediche, pensieri e raduni spontanei, in particolare presso il “Parchetto di Ultimo” nel quartiere romano di San Basilio. Questo luogo è diventato un punto di ritrovo fisso per i sostenitori, tanto da essere omaggiato con una targa dal Municipio IV della Capitale. Quest’anno, la ricorrenza si arricchisce di un ulteriore significato, coincidendo con il debutto cinematografico del concerto dei record.

Ultimo: una carriera costellata di successi e numeri da capogiro

Il concerto del 4 luglio 2026 a Tor Vergata ha segnato un vero e proprio record di affluenza nella musica italiana, consolidando la posizione di Ultimo nel panorama nazionale. Quella storica notte ha accolto un pubblico vastissimo, quasi equivalente alla popolazione di un’intera città, a testimonianza del legame indissolubile tra l’artista e i suoi fan. Questo traguardo si inserisce in una carriera in costante ascesa: Ultimo, nato nel 1996 e trentenne da gennaio, vanta già 59 concerti negli stadi, con 17 tappe già previste per il 2027. Ha superato i 2 milioni di biglietti venduti in carriera, un numero che include esibizioni iconiche come quelle al Circo Massimo e le dieci date allo Stadio Olimpico di Roma.

Accanto ai successi live, la discografia di Ultimo è altrettanto impressionante. Dal 2017 a oggi, ha pubblicato sei album di inediti e due live album, collezionando ben 85 dischi di platino e 21 dischi d’oro. Questi riconoscimenti si traducono in oltre 7 milioni di copie vendute e più di 3,5 miliardi di streaming solo su Spotify. Tor Vergata, per una notte trasformata nella “città di Ultimo”, si è così riconfermata un luogo simbolico per l’artista e per la sua generazione. Il film evento permetterà ora a un pubblico ancora più ampio di sentirsi parte integrante di questa straordinaria storia musicale collettiva. La prevendita per l’acquisto dei biglietti è già aperta dal 22 luglio, offrendo ai fan la possibilità di assicurarsi un posto per questo imperdibile appuntamento.