Sabato 18 luglio 2026, dalle 23:30, la Festa del Redentore illuminerà il Bacino di San Marco con lo spettacolo pirotecnico “I Colori di Venezia”. Ideato da Parente Fireworks, lo show omaggerà bellezza e storia di Venezia, trasformando i colori della laguna e dei palazzi. Il finale valorizzerà la cornice di Piazza San Marco. Lo spettacolo durerà quaranta minuti, impiegando oltre 5.500 artifici pirotecnici e 2.400 chilogrammi di materiale esplodente, con un fronte di fuoco di 420 metri, distribuiti su cinque grandi zattere e venticinque pontoni. La Festa del Redentore prosegue la sostenibilità, attenta a qualità dell’esperienza e rispetto della città.

Il design dello show privilegia l’impatto visivo sulla rumorosità, unendo tradizione e sensibilità ambientale per la vivibilità della laguna. Scelta artifici e gestione emissioni riflettono maggiore consapevolezza. Fuochi ad Asseggiano, Malcontenta, Pellestrina; musica e intrattenimento a Marghera e Gazzera. Venerdì 17 luglio alle 19:00 si terrà l’apertura del ponte votivo.

Il Contesto della Festa del Redentore 2026

La Festa del Redentore è una tradizione veneziana di memoria storica e devozione. L’edizione 2026 si svolgerà nel weekend di sabato 18 e domenica 19 luglio. Il Bacino San Marco è il cuore dei festeggiamenti, con prenotazione obbligatoria e accessi contingentati per sicurezza. L’apertura ufficiale, venerdì 17 luglio alle 19:00, inaugurerà il ponte votivo tra Zattere e Giudecca, davanti alla Basilica del Redentore.

Le celebrazioni si concluderanno domenica 19 luglio con regate tradizionali nel Canale della Giudecca e la Santa Messa votiva alle 19:00 nella Basilica del Redentore.

Tradizione Storica e Valore Simbolico

La Festa del Redentore nacque nel 1577 per celebrare la fine dell’epidemia di peste (1575-1577) che decimò oltre un terzo della popolazione veneziana. La chiesa del Redentore e il ponte votivo di barche simboleggiarono questa promessa. Ancora oggi, la festa conserva una doppia dimensione: il momento sacro, con processione votiva e messa solenne, e la celebrazione profana, fatta di barche illuminate, musica e convivialità diffusa in tutta la laguna. Riflette senso di comunità e identità collettiva di Venezia, appuntamento culturale e sociale di rilievo.