La Basilica di Massenzio a Roma ospiterà una serata speciale il 24 luglio, interamente dedicata a Mozart nell'ambito della rassegna estiva “Santa Cecilia”. L'evento vedrà protagonisti l'Orchestra e il Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretti dal maestro francese Jérémie Rhorer, che eseguiranno il celebre Requiem di Mozart.

Ad affiancare le prestigiose formazioni musicali, un cast di interpreti d'eccezione: il soprano Mei Gui Zhang, il contralto Anna Doris Capitelli, il tenore Duke Kim e il basso Guilhem Worms. La serata si aprirà con il mottetto mozartiano “Ave Verum”, composto appena sei mesi prima della sua scomparsa, per poi lasciare spazio alla drammatica grandiosità del Requiem.

Il programma musicale e i solisti

Il concerto prenderà il via con l'esecuzione di “Ave Verum Corpus”, un breve mottetto scritto da Mozart nel 1791. Seguirà il Requiem, un'opera che conserva ancora oggi un alone di mistero. La sua genesi è legata alla morte improvvisa del compositore, che lasciò la partitura incompiuta e fu poi completata dall'allievo Franz Xaver Süssmayr. Questo ha alimentato per secoli leggende sull'oscura committenza anonima e presagi funebri, ispirando storie popolari e la celebre trasposizione cinematografica in “Amadeus” (1984) di Miloš Forman.

Il maestro Jérémie Rhorer, 53 anni, è acclamato a livello internazionale sia come uno dei principali interpreti mozartiani sia per il suo lavoro nel repertorio post-romantico e contemporaneo.

È anche un apprezzato compositore: la sua opera più recente, “Papillon”, è stata presentata in anteprima nel 2023 alla Philharmonie de Luxembourg. Rhorer ha diretto importanti produzioni in teatri e festival europei, tra cui la Staatsoper di Vienna, la Bayerische Staatsoper, l'Opéra National de Lyon, La Monnaie di Bruxelles, il Teatro Real di Madrid e il Teatro dell'Opera di Roma, oltre a collaborare con l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

La cornice storica e l'Accademia di Santa Cecilia

L'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, fondata nel 1585, è riconosciuta come una delle più antiche istituzioni musicali del mondo, impegnata in attività concertistica, didattica e di promozione della cultura musicale.

La Basilica di Massenzio, situata nel cuore del Foro Romano, offre uno degli spazi archeologici più suggestivi di Roma e costituisce una cornice unica per eventi culturali di rilievo, come l'esecuzione di capolavori della musica classica quali il Requiem di Mozart.