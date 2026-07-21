La Valle dei Templi di Agrigento si prepara ad accogliere la decima edizione de "Il Risveglio degli Dei", lo spettacolo teatrale all'alba che, dal 2 al 30 agosto 2026, promette un'esperienza unica e suggestiva. L'evento, ideato, scritto e diretto dal regista agrigentino Marco Savatteri, si conferma come uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate siciliana, presentando un cartellone ampliato con dieci rappresentazioni e la partecipazione di ospiti speciali. Le performance, che prendono vita al sorgere del sole, offrono agli spettatori un'esperienza immersiva senza precedenti, incorniciata dalle millenarie rovine del celebre sito archeologico.

Il mito greco incontra l'attualità

Al centro dello spettacolo vi è un racconto sospeso nel tempo, dove il silenzio della notte cede il passo alla luce dell'aurora e alla potenza evocativa del mito greco. Attraverso figure iconiche come Narciso, la guerra di Troia e Medusa, la narrazione si dipana in una chiave onirica e profondamente riflessiva, evidenziando la sorprendente contemporaneità dei temi classici. Al sorgere del sole, gli Dei dell’Olimpo e i grandi protagonisti della tragedia greca sembrano nascere direttamente dalle pietre millenarie della Valle, creando un ponte ideale tra passato e presente.

Il regista Marco Savatteri ha voluto sottolineare il profondo valore simbolico di questa rievocazione: "È un invito pressante – abbiamo perso il cielo, ma possiamo ancora imparare a guardare di nuovo.

Ritrovare il mito significa ritrovare se stessi, spogliarsi della maschera del presente e osare, tornare a guardare oltre". Lo spettacolo non esita ad affrontare tematiche di stringente attualità: la guerra di Troia risuona dolorosamente nei conflitti moderni, mentre il mito di Medusa si fa metafora della paura di confrontarsi con l'altro e con se stessi.

Un cartellone ampliato nella Valle dei Templi

Il cartellone 2026 de "Il Risveglio degli Dei" è stato arricchito e prevede un totale di dieci appuntamenti esclusivi, distribuiti nelle seguenti date: 2, 9, 12, 13, 18, 20, 23, 25, 27 e 30 agosto. Ogni singola rappresentazione, che si svolge immancabilmente al sorgere del sole, garantisce un'esperienza teatrale immersiva e suggestiva, valorizzando ulteriormente il contesto storico-archeologico.

La Valle dei Templi, riconosciuta come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, rappresenta uno dei siti archeologici più celebri e visitati di tutta la Sicilia, rinomata per i suoi magnifici templi dorici risalenti al V secolo a.C. Questo evento si inserisce perfettamente nel panorama delle iniziative culturali volte a valorizzare il ricco patrimonio storico e artistico del territorio agrigentino.

La manifestazione "Il Risveglio degli Dei" si propone di celebrare il legame indissolubile tra teatro, mito e paesaggio, offrendo al pubblico l'opportunità di assistere a uno spettacolo unico nel suo genere, in cui la storia antica e il pensiero classico dialogano con il presente in un contesto di rara bellezza.