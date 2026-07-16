La ventunesima edizione della Festa del Cinema di Roma, un appuntamento di rilievo nel panorama culturale italiano, si prepara ad accogliere un'opera molto attesa: "Il rumore delle cose nuove" di Paolo Genovese sarà il film d'apertura della manifestazione. L'evento si svolgerà dal 14 al 25 ottobre 2026 presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. L'annuncio ufficiale è stato dato dal presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi, su proposta della direttrice artistica Paola Malanga.

La pellicola sarà proiettata nella sezione Grand Public in occasione della cerimonia inaugurale della Festa, che vedrà alla conduzione la nota dj e presentatrice televisiva e radiofonica Ema Stokholma.

"Il rumore delle cose nuove" è frutto di una collaborazione tra Lotus Production, società del Leone Film Group, e Rai Cinema, con il supporto di Disney+ e in associazione con Vice Pictures. I produttori sono Raffaella Leone e Andrea Leone, affiancati da Leonardo Maria Del Vecchio come produttore associato per Vice Pictures.

Il progetto, un'importante produzione del cinema italiano, ha ricevuto il contributo del Ministero della Cultura, tramite il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo. La distribuzione nelle sale italiane, a partire da giovedì 12 novembre 2026, sarà curata da 01 Distribution, mentre le vendite estere sono affidate a Rai Cinema International Distribution.

Cast e trama del film di apertura

Il film corale, diretto da Paolo Genovese, vanta un cast d'eccezione con nomi di spicco del cinema italiano come Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, Lino Musella, Edoardo Pesce, con la partecipazione speciale di Claudio Santamaria. La sceneggiatura è firmata da Paolo Genovese e Igor Artibani, tratta dall’omonimo romanzo dello stesso Genovese. Completano il team tecnico Fabrizio Lucci alla fotografia, Consuelo Catucci al montaggio, Chiara Balducci alla scenografia, Gemma Mascagni ai costumi e Daprinsky alle musiche, contribuendo a definire l'atmosfera visiva e sonora dell'opera.

La trama del film ruota attorno a tre coppie diverse e inizialmente sconosciute tra loro.

Queste hanno in comune la sensazione di una "gabbia" che si sono costruite nella vita, una condizione che le lega in modo inaspettato. Un evento inatteso le coinvolgerà tutte, costringendole a rivedere la propria esistenza e a confrontarsi con le proprie scelte.

Paolo Genovese, un autore di successi consolidati

Paolo Genovese si conferma uno dei registi più prolifici e apprezzati del panorama cinematografico italiano, con un curriculum di successi che lo ha reso celebre al grande pubblico. Tra le sue opere più acclamate figurano "Follemente", record di incassi in Italia nel 2025 e vincitore di due Nastri d’Argento, e "Perfetti sconosciuti", detentore del primato di remake nella storia del cinema mondiale (circa cinquanta versioni), insignito al Tribeca Film Festival, con due David di Donatello e un Nastro d’Argento.

Tra le sue opere più note figurano anche "Immaturi", "Tutta colpa di Freud" e "Il primo giorno della mia vita". Con "Il rumore delle cose nuove", Genovese propone un'altra storia corale destinata a far riflettere, sostenuta da un'ampia rete di collaborazioni produttive e distributive sia in Italia che all'estero, a testimonianza della sua visione artistica e della sua capacità di creare opere di grande impatto.