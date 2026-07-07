La XXIII edizione della Festa di Cinema del reale e dell'irreale si appresta a illuminare Corigliano d'Otranto, nel cuore del Salento, dal 15 al 18 luglio 2026. Questo prestigioso appuntamento, divenuto ormai un punto di riferimento imprescindibile per gli estimatori del cinema documentario e della narrazione visiva, è frutto della sinergia organizzativa tra Big Sur, OfficinaVisioni e Cinema del reale. La direzione artistica è affidata al rinomato Paolo Pisanelli, garanzia di una selezione curata e innovativa.

La manifestazione si conferma un evento di spicco nel panorama culturale italiano, proponendo un programma ricco e diversificato.

Attraverso proiezioni, incontri tematici, laboratori interattivi, performance artistiche e mostre, la Festa coinvolge attivamente registi, artisti e operatori culturali provenienti da diverse realtà internazionali. L'obiettivo primario è quello di promuovere la cultura cinematografica e audiovisiva, offrendo al pubblico un percorso stimolante di scoperta e profonda riflessione sui molteplici linguaggi che definiscono il reale e l'immaginario.

Il programma dell'edizione 2026 e i suoi protagonisti

Durante le quattro intense giornate della Festa, il pubblico avrà l'opportunità di immergersi in un'esperienza cinematografica e culturale a tutto tondo. Saranno proposte numerose proiezioni di film documentari accuratamente selezionati, capaci di esplorare tematiche contemporanee e visioni originali.

Non mancheranno gli incontri con autori e registi, momenti preziosi per dialogare direttamente con i creatori delle opere e approfondire le dinamiche della produzione audiovisiva.

Il programma include anche laboratori dedicati sia agli adulti che ai bambini, pensati per stimolare la creatività e l'apprendimento attraverso l'esperienza pratica. Sarà possibile inoltre visitare installazioni artistiche suggestive e mostre fotografiche che arricchiscono il percorso visivo della manifestazione. La visione della direzione artistica di Paolo Pisanelli si distingue per una selezione attenta e innovativa dei contenuti, con una particolare enfasi sulle pratiche di comunità e sulle nuove, emergenti forme di narrazione, che promettono di sorprendere e coinvolgere.

Questa iniziativa si rivolge non solo agli appassionati di cinema, ma anche a tutti coloro che desiderano esplorare nuovi linguaggi espressivi e partecipare attivamente alla vivace vita culturale del territorio. La Festa si configura come un vero e proprio laboratorio di idee e visioni, un crocevia dove il pubblico è calorosamente invitato a confrontarsi, a condividere esperienze e a contribuire al dibattito culturale.

I luoghi della manifestazione e il coinvolgimento del territorio salentino

La Festa di Cinema del reale e dell'irreale si svolgerà prevalentemente tra le suggestive vie e gli spazi di Corigliano d'Otranto, valorizzando in maniera significativa il ricco patrimonio architettonico e il tessuto sociale del territorio.

L'evento rappresenta un'occasione unica per coinvolgere attivamente cittadini, associazioni locali e operatori culturali, favorendo la partecipazione collettiva e stimolando la crescita del tessuto sociale e creativo dell'intero Salento.

La realizzazione di questa importante manifestazione è resa possibile grazie al sostegno di numerosi partner istituzionali e privati, tra cui spiccano l'Apulia Film Commission e la Regione Puglia. Il coinvolgimento di enti pubblici e di diverse realtà associative testimonia in modo eloquente l'importanza strategica dell'evento per la promozione della cultura cinematografica e per la valorizzazione complessiva del territorio salentino, consolidando il suo ruolo come polo di attrazione culturale e artistica.