Dopo il devastante incendio che ha colpito la sua struttura il 17 febbraio scorso, il Teatro Sannazaro di Napoli annuncia la sua prima stagione di ripartenza, con un ricco cartellone di trentadue spettacoli. Gli eventi, che prenderanno il via nei prossimi mesi, saranno ospitati su due palcoscenici alternativi: il prestigioso Teatro Mediterraneo, situato all’interno della Mostra d’Oltremare, e il più intimo TINy Sannazaro, nel cuore del centro storico partenopeo.

Il debutto della stagione è fissato per il 16 ottobre al Teatro Mediterraneo, che vedrà alternarsi sul palco nomi di spicco del panorama teatrale.

Tra gli artisti confermati figurano Lara Sansone con il suo celebre Cafè Chantant, Carlo Buccirosso in “Qualcosa è andato storto”, e Peppe Barra con “Buonasera a tutti”. Il pubblico potrà inoltre applaudire Biagio Izzo in “Finché giudice non ci separi” e lo spettacolo corale “Sorelle d’Italia”, che vedrà protagoniste Luisa Amatucci, Antonella Prisco, Miriam Candurro, Gina Amarante e Peppe Romano. Non mancheranno le performance di Sergio Assisi, Leopoldo Mastelloni e Lara Sansone, nuovamente insieme per “Masaniello”. Parallelamente, il TINy Sannazaro ospiterà talenti come Graziano Piazza, Antonella Stefanucci, Ingrid Sansone, Benedetto Casillo ed Ettore Nigro, garantendo una programmazione varia e di alta qualità.

La sinergia istituzionale per la continuità teatrale

La realizzazione di questa nuova stagione è il frutto di una fondamentale collaborazione istituzionale tra il Teatro Sannazaro, il Comune di Napoli e la Mostra d’Oltremare, società di cui il Comune detiene la quota di maggioranza. L’obiettivo primario di questa sinergia è duplice: assicurare la continuità dell’attività teatrale e salvaguardare il prezioso patrimonio artistico, culturale e occupazionale legato al teatro, in attesa della completa ricostruzione della sua sede storica.

La consigliera delegata della Mostra d’Oltremare, Maria Caputo, ha evidenziato l’importanza della cooperazione tra le istituzioni nei momenti di difficoltà, sottolineando come essa sia cruciale per la tutela di artisti, tecnici e pubblico.

Anche il sindaco Manfredi ha rimarcato il ruolo del Sannazaro come elemento cruciale della cultura cittadina, affermando che l’accordo con la Mostra d’Oltremare ha permesso una rapida ripartenza, pur ribadendo l’impegno a riportare il teatro nella sua sede originale nel più breve tempo possibile.

Il Teatro Mediterraneo: un palcoscenico versatile

Il Teatro Mediterraneo, scelto come una delle sedi principali per la stagione di ripartenza, è una struttura versatile e ben attrezzata, situata all’interno del vasto complesso della Mostra d’Oltremare. La sala principale offre una capienza di 815 posti a sedere, a cui si aggiungono quattro postazioni dedicate ai disabili. Il suo palcoscenico, con una superficie di 105 metri quadrati, è affiancato da un ampio schermo di 12 per 6,5 metri, rendendolo ideale per diverse tipologie di rappresentazioni.

La storia del Teatro Mediterraneo risale al suo recupero, avviato nel 1997, con l’apertura agli spettacoli a partire dal 1998. La struttura si distingue per un ampio atrio e un elegante foyer al primo piano, che accolgono il pubblico in un ambiente raffinato. Questo spazio è tradizionalmente sede di una ricca programmazione che spazia da spettacoli teatrali a concerti e convegni, confermando la sua vocazione polifunzionale e la sua capacità di ospitare eventi di grande richiamo.