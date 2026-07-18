Il film “Tienimi Presente”, diretto, interpretato e co-sceneggiato da Alberto Palmiero con Davide De Rosa, sta vivendo una “seconda vita” nei festival estivi italiani. L'opera, già finalista ai David di Donatello e migliore opera prima alla Festa di Roma, è prodotta da Gianluca Arcopinto e Simone Gattoni per Kavac Film di Marco Bellocchio, con il supporto di Rai Cinema. È acclamata in rassegne come il festival di Tavolara e il Tuscia Film Festival.

La pellicola si è imposta come un vero e proprio manifesto della generazione precaria, toccando corde profonde nel pubblico.

La storia segue un giovane diplomato al Centro Sperimentale di cinematografia che, disilluso dalle difficoltà del settore, torna nel suo paese d’origine. Qui, tra amicizie consolidate, cerca di ricostruire la propria esistenza, adattandosi a lavori distanti dal sogno. Il protagonista incarna la frustrazione e l'incertezza di molti giovani alle prese con il precariato e la pressione sociale, condizione che si acuisce quando anche i suoi amici iniziano a lasciare il paese per il Nord Italia o l'estero, ripercorrendo il cammino che lui stesso aveva compiuto a ritroso.

L'autenticità di una storia generazionale

La narrazione di “Tienimi Presente” affonda le radici nell'esperienza personale di Alberto Palmiero, che, come il suo personaggio, sta delineando il proprio percorso artistico e umano.

“Penso di trasferirmi davvero a Roma molto presto, dalle parti di piazza Bologna dove ci sono tanti fuori sede campani, calabresi, pugliesi”, ha rivelato Palmiero. L'artista ha scelto di coinvolgere direttamente amici e familiari, inclusa la sua ragazza, nei ruoli principali, conferendo al film straordinaria veridicità. “È una storia in gran parte autobiografica e dunque chi meglio di loro poteva interpretare se stesso”, ha spiegato, donando alla pellicola una freschezza e un'autenticità particolarmente apprezzate dagli spettatori.

Il film esplora temi cruciali come la migrazione giovanile, la ricerca di opportunità lavorative lontano dalle proprie radici e il senso di comunità che evolve tra partenze e ritorni.

L'esperienza del protagonista rispecchia fedelmente le sfide della generazione precaria in Italia, offrendo una rappresentazione esistenziale in cui molti si riconoscono, personalmente o tramite i propri figli.

Il ruolo dei festival estivi per il cinema italiano

La presenza di “Tienimi Presente” in rassegne come Tavolara e il Tuscia Film Festival evidenzia il ruolo cruciale che i festival estivi svolgono per la valorizzazione e la diffusione del cinema indipendente italiano. Queste occasioni permettono al film di raggiungere un pubblico vasto e consolidare il suo impatto. Palmiero, che a Tavolara ha ritrovato il suo ex professore del Centro Sperimentale, Gianluca Arcopinto – figura che ha sostenuto il suo debutto – esprime soddisfazione per l'accoglienza.

“Ho molte storie in testa, ora le definirò, intanto sono felice dell'accoglienza che sta ricevendo Tienimi Presente in questi festival estivi, gli applausi del pubblico, le persone che ti avvicinano perché si riconoscono o riconoscono i loro figli, ti ripagano di tanta incertezza e ansia”, ha dichiarato.

La pellicola si configura come un'esperienza profondamente collettiva, dalla sua realizzazione, che ha visto il coinvolgimento di famiglia e amici emigrati, alla sua ricezione. “Tienimi Presente” si afferma come un'opera significativa nel panorama cinematografico contemporaneo, capace di raccontare con sensibilità il precariato e la crescita personale della nuova generazione italiana.