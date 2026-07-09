In Lajatico, in provincia di Pisa, la scultura monumentale intitolata Tindaro Screpolato, opera dell’artista Igor Mitoraj, è stata ricollocata. Il trasferimento è avvenuto dalla sua posizione storica in piazza Vittorio Veneto a una nuova sede sulle colline circostanti. Questa operazione, completata nei giorni scorsi, è stata motivata da esigenze di sicurezza e dalla volontà di valorizzare paesaggisticamente il territorio locale.

L'opera, che si eleva per oltre sette metri e raffigura una testa umana, era stata installata nel 2014 nella piazza principale del borgo, affermandosi rapidamente come uno dei simboli di Lajatico.

La decisione di spostarla è stata presa dal Comune in collaborazione con la Fondazione Mitoraj e con l'ausilio di tecnici specializzati, al fine di assicurare la sua conservazione e la pubblica incolumità.

Dettagli dello spostamento e nuova collocazione

La nuova ubicazione scelta per il Tindaro Screpolato è una collina che offre una vista privilegiata sul Teatro del Silenzio. Questa celebre struttura all’aperto è strettamente legata al tenore Andrea Bocelli ed è rinomata per ospitare eventi musicali di risonanza internazionale. La ricollocazione permette una maggiore integrazione della scultura nel contesto naturale, garantendo un impatto visivo suggestivo e rafforzando il legame tra l'arte e il paesaggio circostante.

Il sindaco di Lajatico, Alessio Barbafieri, ha commentato la scelta affermando: “Abbiamo voluto dare una nuova vita a questa opera, rendendola ancora più protagonista del nostro paesaggio”. Anche la Fondazione Mitoraj ha manifestato piena soddisfazione per la decisione, evidenziando l'importanza della tutela e della promozione delle opere dell'artista.

Il Tindaro Screpolato e il Teatro del Silenzio

Il Tindaro Screpolato si conferma come una delle creazioni più emblematiche di Igor Mitoraj, un artista di fama internazionale celebre per le sue sculture monumentali che traggono ispirazione dall'arte classica. La sua presenza sulle colline di Lajatico consolida il legame tra il patrimonio artistico e il ricco contesto naturale del territorio pisano.

Il Teatro del Silenzio, situato in prossimità della nuova posizione della scultura, è un suggestivo anfiteatro naturale inaugurato nel 2006. La struttura è impiegata prevalentemente per ospitare concerti ed eventi culturali, attirando ogni anno migliaia di visitatori e configurandosi come uno dei maggiori poli di attrazione turistica della regione.