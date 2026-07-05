Il Trio Rinaldo, composto da Leonardo Ricci (violino), Rebecca Ciogli (violoncello) e Lorenzo Rossi (pianoforte), sarà protagonista di un atteso concerto lunedì 6 luglio 2026 alle ore 21:00. L'evento si terrà presso lo storico Cortile dell’Archiginnasio di Bologna, nell’ambito della rassegna Pianofortissimo & Talenti 2026, parte integrante del prestigioso Bologna Festival. Il programma della serata sarà interamente dedicato alle opere di Antonín Dvořák, presentando l’acclamato Trio n.1 in si bemolle maggiore op.21 e il celebre Trio n.4 in mi minore op.90, noto come “Dumky”.

Con una durata prevista di circa novanta minuti, il concerto offrirà un’immersione nel mondo musicale di Dvořák. Il Trio Rinaldo ha già ottenuto un significativo riconoscimento dalla critica, essendo stato premiato come "miglior ensemble emergente" agli ultimi Premi "Abbiati". La formazione del gruppo è avvenuta attraverso percorsi di eccellenza presso le più importanti istituzioni musicali italiane: l’Accademia Chigiana di Siena, l’Accademia Stauffer di Cremona e l’Avos Project. Questa solida preparazione si riflette nella loro capacità di esplorare le diverse sfumature del linguaggio di Dvořák, transitando dal rigore formale di ascendenza brahmsiana a una libertà espressiva profondamente radicata nella musica popolare ceca.

Il Trio n.4 “Dumky”, in particolare, è un esempio emblematico di questa fusione, caratterizzato da un’alternanza di momenti di intensa riflessione e improvvise accensioni ritmiche ed emotive.

Il palcoscenico e i protagonisti

La cornice del concerto è il suggestivo Cortile dell’Archiginnasio, uno dei luoghi simbolo della cultura bolognese. Questo antico palazzo, che fu sede dell’Università di Bologna, rappresenta oggi un inestimabile patrimonio architettonico della città. Il Trio Rinaldo è formato da tre giovani musicisti già distinti sulla scena nazionale. La loro eccellente formazione e le specializzazioni conseguite presso prestigiose istituzioni musicali italiane hanno permesso loro di affrontare un repertorio impegnativo e ricco di complessità, dimostrando notevole maturità artistica.

L'evento si inserisce nel cartellone di una delle principali rassegne estive di Bologna, appuntamento che ogni anno attira in città sia interpreti affermati sia nuovi talenti. Il Bologna Festival si conferma così un punto di riferimento fondamentale per la promozione della musica da camera in Italia. Il riconoscimento ai Premi “Abbiati” come miglior ensemble emergente sottolinea l’alto livello raggiunto dal Trio Rinaldo e la crescente attenzione del pubblico verso le nuove generazioni di musicisti.

Le opere di Dvořák in programma

La scelta del programma si concentra su due capolavori di Antonín Dvořák, figura di spicco della musica mitteleuropea del tardo Ottocento. Il Trio n.1 op.21 mette in luce la padronanza tecnica e l’innata abilità melodica del compositore.

Il Trio n.4 op.90, noto come “Dumky”, introduce elementi formali e stilistici tipici della tradizione slava. Il termine "dumka" designa un genere lirico-narrativo che alterna passaggi di intima meditazione a esplosioni di energia vibrante. Questa cifra stilistica trova nel Trio Rinaldo un interprete ideale, grazie alla sensibilità e versatilità maturate dai musicisti. La serata rappresenta un’opportunità unica per gli ascoltatori di avvicinarsi a uno dei repertori più suggestivi e rappresentativi della musica cameristica europea.

I biglietti per l’evento sono disponibili a un costo di 19 euro per il posto unico, con una riduzione speciale a 10 euro per i giovani. Tali prezzi sono al netto dei diritti di prevendita e delle commissioni per l’acquisto online.

Ulteriori dettagli sulle riduzioni sono consultabili sulla pagina ufficiale della manifestazione. Il concerto al Cortile dell’Archiginnasio arricchisce il panorama culturale bolognese, offrendo un’occasione di ascolto di alta qualità nel cuore della città.