Un evento senza precedenti ha segnato la storia della musica italiana: Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, ha conquistato Tor Vergata radunando 250mila persone per un concerto che si è rivelato un vero e proprio record. Il cantautore romano, originario del quartiere di San Basilio, ha mantenuto la promessa fatta ai suoi fedelissimi, trasformando la sua vicenda personale in un momento collettivo di profonda emozione. L'area, una delle più vaste d'Europa dedicate ai grandi eventi, ha accolto una folla oceanica che ha atteso per giorni, testimoniando una devozione straordinaria verso l'artista.

Un viaggio musicale tra successi e momenti unici

La serata ha preso il via con l'amico e mentore Fabrizio Moro, che ha inaugurato le esibizioni e ha poi condiviso il palco con Ultimo in un passaggio di testimone simbolico. L'arrivo scenografico di Ultimo in elicottero ha evocato imprese storiche della musica italiana, ma il giovane artista ha superato ogni precedente, diventando il primo a radunare una platea così vasta a soli trent'anni. La scaletta ha ripercorso i brani più amati dal pubblico, da 'Pianeti' a 'Il capolavoro', fino all'emozionante chiusura con 'Sogni Appesi', trasformando l'intera arena in un coro unanime.

Emozioni personali e il legame profondo con il pubblico

Nel corso dell'esibizione, Ultimo ha offerto anche momenti di grande intimità, esibendosi al pianoforte.

In questa dimensione più raccolta, ha proposto brani che narrano la sua storia personale e il suo legame con la compagna Jacqueline Luna Di Giacomo, madre del loro primo figlio, Enea, nato il 30 novembre 2024. Uno dei momenti più toccanti è stato l'abbraccio con Fabrizio Moro sulle note di 'L'eternità (Il mio quartiere)', a suggellare un profondo legame artistico e umano. La serata si è chiusa con spettacolari fuochi d'artificio e le parole di Ultimo, che hanno ribadito il senso di appartenenza e la forza aggregante della sua musica, capace di dare voce a chi si è sempre sentito escluso.

Il profilo di Ultimo: un cantautore per gli ultimi

Ultimo, il cui nome all'anagrafe è Niccolò Moriconi, si è affermato come un cantautore romano capace di conquistare un vasto pubblico grazie a testi profondi e melodie coinvolgenti.

Nato e cresciuto nel quartiere di San Basilio, ha intrapreso la sua carriera in giovane età, raggiungendo rapidamente il successo. La sua forza risiede in una scrittura autentica e in una connessione profonda con i suoi fan, che lo ha reso un punto di riferimento per molti. Il suo percorso artistico è costellato di numerosi riconoscimenti e una popolarità in costante crescita, culminata nell'indimenticabile concerto da record a Tor Vergata.