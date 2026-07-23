Il videoclip ufficiale dei XX Giochi del Mediterraneo 2026, con il brano 'Sott' ù sole' interpretato dalla cantante tarantina Mietta, è stato presentato nell’Agorà del Consiglio regionale della Puglia e proiettato anche a Bari. Questo brano è il leitmotiv musicale della manifestazione sportiva, in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026, che avrà come fulcro Taranto, estendendosi alle province di Bari, Lecce e Brindisi.

La musica, composta dal maestro Roberto Molinelli ed eseguita dall’Orchestra giovanile della Magna Grecia, accompagna le immagini di Taranto, intrecciando mare, cultura, arte e identità locale.

Il testo è di Melissa Mastrolorenzi, la direzione d’orchestra di Piero Romano. Hanno contribuito il Coro dei Volontari dei Giochi del Mediterraneo e le ballerine Cira Marangi, Chanel Ponniah, Francesca Campanella e Stefania Frisa.

Taranto si presenta al Mediterraneo con musica e nuove prospettive

Alla presentazione hanno partecipato Domenica Gattulli, segretario generale del Consiglio regionale, Renato Perrini, vicepresidente, Mietta e Piero Romano. Perrini ha evidenziato che i Giochi del Mediterraneo rappresentano un punto di svolta storico per la comunità, sottolineando l’importanza di mostrare "un’immagine diversa della nostra città, distante dai soliti stereotipi e focalizzata sul riscatto, sui giovani e sul futuro.

Taranto non è solo Ilva, questo è il messaggio forte che deve passare". Il videoclip, concepito come un racconto emozionale, valorizza Taranto, trasformando il brano in un elemento identitario per la promozione internazionale. Il motto dell’edizione 2026 è 'Embrace The Future', e la mascotte Ionios, un delfino simbolo del legame con il Mar Ionio.

I numeri dei Giochi del Mediterraneo 2026 e il ruolo del brano ufficiale

L’edizione 2026 dei Giochi del Mediterraneo vedrà oltre 4.000 atleti da 26 Paesi (Europa, Africa, Asia), impegnati in 33 discipline sportive. L’investimento complessivo ammonta a circa 300 milioni di euro. Il brano 'Sott' ù sole', commissionato dal presidente del Comitato organizzatore Massimo Ferrarese, accompagnerà l’avvicinamento all’evento e incarnerà lo spirito dei Giochi e il legame con il territorio ionico.

Questa produzione musicale e il videoclip si inseriscono nelle iniziative promozionali, utilizzando cultura e musica per narrare l’identità e l’energia della città ospitante, con l'obiettivo di coinvolgere la comunità locale e internazionale, offrendo un’immagine positiva e dinamica di Taranto e della Puglia.