Michele Mari, vincitore del Premio Strega 2026 con il romanzo "I convitati di pietra" (Einaudi), ha espresso la sua estraneità al mondo delle polemiche, scegliendo di non replicare alle critiche emerse durante il percorso che lo ha condotto alla vittoria. La cerimonia dell'ottantesima edizione del più prestigioso riconoscimento letterario italiano si è svolta l'8 luglio 2026 in piazza del Campidoglio a Roma, per la prima volta in questa storica cornice. Mari ha conquistato il premio con 190 voti, aggiudicandosi anche il Premio Strega Giovani 2026.

Il cammino di Mari verso il successo è stato segnato da una controversia scaturita da un episodio avvenuto durante una tappa del tour del Premio Strega. Sul pulmino diretto a Bisceglie, lo scrittore avrebbe pronunciato frasi considerate offensive nei confronti di Michela Murgia, scrittrice scomparsa nel 2023, provocando la reazione di un'altra finalista, Teresa Ciabatti. Mari ha chiarito la sua posizione: "Non sono fatto per le polemiche, lascio perdere piuttosto, lascio che venga detto tutto e di più su di me. Non ho l'indole di chi controbatte, anche perché la mia reazione è quella di ignorare, quella di non leggere, quella di non sapere". Ha aggiunto che si tratta di "una forma di autodifesa", manifestando stupore per l'interpretazione sessista delle sue parole e ribadendo la sua intenzione di non offendere nessuno.

La controversia e le reazioni istituzionali

Durante il viaggio verso Bisceglie, le considerazioni espresse da Michele Mari su Michela Murgia sono state percepite come denigratorie. La presenza di Teresa Ciabatti sul mezzo ha innescato una reazione da parte sua, culminata in un confronto acceso. La Fondazione Bellonci, ente organizzatore del Premio Strega, ha prontamente diffuso una nota ufficiale, dichiarando che "ogni espressione denigratoria e ogni giudizio lesivo della dignità delle persone sono incompatibili con lo spirito del Premio Strega".

In risposta alle accuse, Mari, attraverso la sua casa editrice Einaudi, ha fornito una precisazione: "Tengo a precisare di non aver mai parlato dell’aspetto fisico di Michela Murgia, né mai mi sarei permesso.

Con Teresa Ciabatti ci siamo poi chiariti, tanto che lei stessa mi ha detto di non voler dare seguito all’episodio. Mi sono comunque scusato con lei, se qualcosa nelle mie parole poteva averla ferita; così come non volevo certo offendere Michela Murgia, ma soltanto rievocare un lontano episodio di reciproca incomprensione".

Nonostante l'ampia risonanza mediatica della vicenda, Mari ha mantenuto un riserbo dopo le scuse rivolte a Ciabatti, affermando di non avere "contenziosi" e che i rapporti con la collega si sono ristabiliti. Nel frattempo, Teresa Ciabatti si è classificata al quinto posto con 75 voti per il suo romanzo "Donnaregina" (Mondadori), mentre Matteo Nucci ha ottenuto il secondo posto con 152 voti per "Platone" (Feltrinelli).

Il romanzo vincitore e la sua visione tematica

"I convitati di pietra" è un romanzo corale che esplora le dinamiche di un gruppo di trenta compagni di classe di un liceo milanese, il Berchet – lo stesso frequentato dallo scrittore nel 1974. La narrazione si concentra su un patto goliardico che, dopo gli esami di maturità, si trasforma in una competizione spietata, ma che alla fine rivela l'umanità dei protagonisti rimasti. Mari ha spiegato che il suo intento era quello di riflettere sulle reazioni alle frustrazioni e alle insoddisfazioni personali, escludendo qualsiasi intenzione offensiva o sessista. Ha inoltre sottolineato la sua profonda solidarietà con chi si sente "tagliato fuori" o "insoddisfatto del proprio aspetto", affermando: "Se c'è qualcuno che non ha il culto del canone, della perfezione, che è solidale con chi si sente tagliato fuori o con chi è insoddisfatto del proprio aspetto, sono io".

L'edizione del Premio Strega 2026 ha visto tra gli altri finalisti anche Bianca Pitzorno, Alcide Pierantozzi ed Elena Rui. Il tour letterario dello Strega proseguirà dall’11 luglio con una tappa a Lonato del Garda. Mari ha ribadito di aver chiarito la situazione con Ciabatti e di non avere più "residui di polemica" in sospeso.