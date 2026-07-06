Martedì 7 luglio, la Casa del Jazz di Roma ospiterà un evento musicale di rilievo, con protagonista il celebre chitarrista brasiliano Yamandu Costa. Sul palco, insieme a lui, si esibiranno la Solomeo Open Combo Wind Orchestra e il talentuoso clarinettista Gabriele Mirabassi. Questo appuntamento, inserito nella rassegna “I Concerti nel Parco – Estate 2026” e frutto della collaborazione con il Festival Villa Solomei di Perugia, rappresenta l'unica data romana del tour europeo di Costa, un'occasione imperdibile per gli appassionati.

Il programma della serata proporrà un viaggio sonoro dal vasto repertorio tradizionale latinoamericano fino alle composizioni originali di Yamandu Costa.

Questi brani sono stati appositamente adattati e saranno diretti da Andrea Angeloni, che ha curato anche le trascrizioni e gli arrangiamenti. La Solomeo Open Combo Wind Orchestra, una formazione di oltre quaranta elementi proveniente dal borgo umbro di Solomeo, vanta una tradizione centenaria nella produzione ed educazione musicale. L'affiancamento del clarinettista Gabriele Mirabassi, tra i più apprezzati a livello internazionale, arricchisce il progetto, unendo virtuosismo e ricerca musicale.

Un incontro inedito: prima assoluta italiana e respiro internazionale

L'incontro tra Yamandu Costa e la Solomeo Open Combo Wind Orchestra segna una prima assoluta in Italia per questa formazione. Il progetto si inserisce nelle numerose collaborazioni internazionali che il chitarrista brasiliano intrattiene con ensemble di fiati e orchestre, spaziando dalla big band a gruppi strumentali eterogenei.

Il programma offrirà un'immersione nel patrimonio musicale latinoamericano e nelle opere originali di Costa, riadattate per l'organico orchestrale.

I protagonisti: virtuosismo, tradizione e sostegno istituzionale

Yamandu Costa, con la sua chitarra a otto corde, è riconosciuto come uno dei principali interpreti della musica brasiliana contemporanea a livello mondiale. La sua carriera lo ha visto esibirsi sui più importanti palcoscenici internazionali, grazie a una profonda conoscenza delle forme tradizionali. Accanto a lui, Gabriele Mirabassi si distingue per la sua attività eclettica tra musica classica, jazz e ricerca sulla tradizione strumentale sudamericana. La Solomeo Open Combo Wind Orchestra è un baluardo della tradizione musicale umbra, attiva nella produzione e formazione musicale sul territorio.

La rassegna “I Concerti nel Parco” è sostenuta dal Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio, e promossa da Roma Capitale in collaborazione con istituzioni culturali, con l'organizzazione affidata all'associazione I Concerti nel Parco ETS.