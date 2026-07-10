A Conversano, dal 16 al 23 agosto, si accendono i riflettori sulla XXIV edizione di Imaginaria, il Festival Internazionale del Cinema d’Animazione d’Autore. La rassegna pugliese, che quest'anno presenta ben 128 opere in concorso provenienti da 44 Paesi, accoglie come ospiti d’onore le pluripremiate registe e animatrici britanniche Joanna Quinn e Suzie Templeton, a cui sarà conferito il Premio alla Carriera di Imaginaria. Il festival si conferma un evento di risonanza internazionale, essendo ufficialmente qualificante per gli Oscar: l’opera vincitrice della Main Competition potrà infatti ambire all’ingresso nella cinquina della categoria Best Animated Short Film per la 99ª edizione degli Academy Awards.

Fondata e promossa dall’Associazione Atalante, la manifestazione gode del sostegno del Programma Media Creative Europe, del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Conversano, ed è parte integrante della rete internazionale FAN – Festival Animation Network. Luigi Iovane, fondatore e direttore artistico, ha sottolineato la rilevanza sociale dell'arte in un periodo complesso: “Sono tempi difficili quelli in cui viviamo, di conflitti, fratture, crisi ed incertezze. Crediamo che il cinema, e l’arte tutta,” ha dichiarato, “possano davvero smuovere le coscienze, guidare le nuove generazioni, contribuire allo smantellamento dei tabù, dei pregiudizi e delle distanze sempre crescenti tra gli individui”.

Le 128 opere in concorso sono suddivise in quattro categorie: Main Competition, Graduation Short Film Competition, Music Video e Children Short Film Competition. Si tratta di cortometraggi, film e videoclip realizzati con diverse tecniche, tra cui disegno tradizionale, stop motion, 2D e 3D. La maggior parte di queste produzioni sarà presentata in anteprima regionale o nazionale, proposta al pubblico in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Il programma di Imaginaria si arricchisce anche di numerosi eventi collaterali. Sono previste mostre, in collaborazione con la Galleria Caracol di Torino, dedicate quest’anno agli artisti Jean Mallard e Clément Thoby. Non mancheranno laboratori e attività pensate per i bambini, letture animate, incontri, retrospettive e spettacoli musicali e teatrali.

Una grande novità di questa edizione è l’evento Mutosonoro, interamente dedicato al cinema muto e alle sue avanguardie, con quattro proiezioni di opere sperimentali provenienti da Italia, Francia, Giappone e Brasile, in programma dal 17 al 20 agosto.

La musica sarà protagonista fin dall'apertura, con il concerto della cantautrice e musicista Giulia Banfi il 16 agosto. Il closing party, il 22 agosto, vedrà esibirsi il cantautore e produttore bolognese Aka5ha con le sue sonorità elettroniche e sperimentali. La chiusura del festival, il 23 agosto, sarà affidata allo show dell’artista di origini cubane Ana Carla Maza.

Il contesto e il valore del Festival

Imaginaria si svolge nel suggestivo centro storico di Conversano, utilizzando spazi di particolare pregio come il Monastero di San Benedetto, il Castello Aragonese, la Cattedrale e le piazze adiacenti.

Riconosciuto come “unico nel suo genere in Puglia”, il festival unisce animazione di qualità, un forte radicamento territoriale e un’apertura europea, affermandosi come punto di riferimento nel panorama internazionale dei festival di settore. L'organizzazione è curata dall’Associazione Atalante ETS, fondata nel 2001 e attiva nel settore culturale, con il sostegno di istituzioni nazionali ed europee quali Creative Europe Media, MiC, Regione Puglia e Comune di Conversano. Gode inoltre dei patrocini di ASIFA Italia, Cartoon – European Association of Animation Film e del Centro Sperimentale di Cinematografia di Torino. La sua qualificazione per l’Oscar, ottenuta per il triennio 2025-2027, ne conferma la statura internazionale e l'importanza nel circuito cinematografico mondiale.

Formazione e diffusione del cinema d’animazione

Attivo dal 2003, Imaginaria ha saputo costruire una solida rete culturale tra autori, istituzioni e pubblico, guadagnandosi un ampio riconoscimento a livello europeo. Il festival si configura anche come un significativo progetto di formazione: attraverso l’iniziativa “Imaginaria Experience”, promuove l’educazione all’immagine e organizza attività didattiche nelle scuole durante tutto l’anno. L’Associazione Atalante è costantemente impegnata in laboratori, masterclass e mostre, contribuendo in modo sostanziale alla diffusione del cinema d’animazione come linguaggio artistico contemporaneo. L’evento non solo valorizza il patrimonio architettonico di Conversano, ma sostiene attivamente il territorio attraverso iniziative che fondono animazione, educazione e senso di comunità, rafforzando il legame tra arte e cittadinanza.