Imola celebra il centenario della nascita di Wolfango Peretti Poggi (1926-2017), uno degli artisti più originali del Novecento italiano, con la mostra “Natura in posa. Le stagioni di Wolfango”. Dal 17 luglio al 4 ottobre, il Museo San Domenico ospita un'esposizione che mette al centro la straordinaria capacità del maestro bolognese di trasformare la natura in poesia visiva. Curata da Alighiera Peretti Poggi e Oriana Orsi, l'iniziativa si inserisce nel più ampio programma metropolitano “100 Wolfango – Wolfango 100”, un progetto diffuso che per 500 giorni coinvolge numerosi luoghi di cultura nella Città metropolitana di Bologna per raccontare la personalità e gli ottant’anni di attività dell’artista.

Le opere e la poetica di Wolfango

Fulcro dell'esposizione sono quattro grandi tavole a pastello, realizzate nei primi anni Novanta e dedicate alle Quattro Stagioni. Queste opere, tra le più celebri della produzione di Wolfango, raffigurano con impatto visivo e simbolico fiori, frutti, ortaggi e piccoli insetti, divenendo un racconto del tempo che passa e richiamando la grande tradizione barocca della vanitas, dove la bellezza della natura convive con la consapevolezza della sua caducità. Accanto a queste, la mostra presenta cinque ampi disegni a pastello su carta, tutti ispirati ai fiori, tra cui una monumentale peonia che, attraverso infinite sfumature di rosa, mette in risalto la straordinaria sensibilità cromatica dell'artista.

Il percorso espositivo offre uno sguardo completo sulla poetica di Wolfango, la cui pittura nasce da un dialogo serrato con la realtà visibile. L'artista scelse di mantenere una rappresentazione mimetica del mondo, convinto che ogni deviazione artificiosa tradisse la concretezza della vita. Allo stesso tempo, arricchiva la superficie pittorica con una materia capace di restituire la presenza fisica degli oggetti e di trasformare la visione in esperienza sensoriale. Il suo sguardo, spesso posto dall'alto, eliminava l'orizzonte e avvolgeva lo spettatore in una prospettiva inedita, mentre l'ingrandimento dei soggetti generava stupore e spaesamento, come se ogni cosa fosse vista per la prima volta.

Eventi inaugurali e informazioni utili

L'inaugurazione della mostra è in programma venerdì 17 luglio alle ore 18, con ingresso libero. La serata proseguirà alle 21 nel chiostro del museo con il concerto “Wolfango/Vivaldi: Le quattro stagioni”, eseguito dal Quintetto de I Virtuosi della Cappella Sansevero in collaborazione con Emilia Romagna Festival. L'iniziativa si inserisce anche nella rassegna estiva “Sere d'estate ai musei”, che fino al 29 agosto propone incontri, concerti e visite guidate al Museo San Domenico e a Palazzo Tozzoni.

La mostra sarà visitabile negli orari di apertura del Museo San Domenico: venerdì dalle 15 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Il museo sarà aperto con orario festivo anche giovedì 13 agosto (San Cassiano, patrono di Imola) e sabato 15 agosto.

È prevista una visita guidata sabato 3 ottobre alle 17 con la co-curatrice Oriana Orsi. L'ingresso alla mostra è compreso nel biglietto che dà accesso alle collezioni d'arte civiche e al Museo Giuseppe Scarabelli. Il costo del biglietto intero è di 5 euro, ridotto a 4 euro; l'ingresso è gratuito fino a 14 anni e per le scolaresche.

Il progetto “100 Wolfango – Wolfango 100”

La mostra imolese si inserisce in un progetto più ampio che coinvolge almeno venti luoghi della cultura nella Città metropolitana di Bologna. Per 500 giorni, questa rassegna intende testimoniare gli ottant’anni di attività artistica di Wolfango attraverso opere, alcune delle quali inedite, provenienti direttamente dalla sua casa-studio.

L'esposizione di Imola rappresenta un'occasione significativa per ammirare alcune delle opere più celebri dell'artista e approfondire la sua capacità di trasformare la natura in poesia visiva, rendendo omaggio al suo genio.