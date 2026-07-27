Il film “Imperium” di Sergei Loznitsa sarà presentato in anteprima mondiale Fuori concorso all’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. L’opera offre uno sguardo autentico e inedito sull’Unione Sovietica degli anni Settanta, basandosi su rari archivi cinematografici italiani.

Il cuore del progetto è costituito da materiali d’archivio eccezionali, girati tra il 1970 e il 1973 da una spedizione di cineasti italiani. Guidati dall’antropologo Diego Carpitella, il gruppo includeva figure come Folco Quilici, Luigi Di Gianni, Giorgio Arlorio, Giuseppe Ferrara, Rudi Assuntino e Gianni Bonicelli.

Questi preziosi filmati, conservati nell’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaivo e Democratico (Aamod), sono stati oggetto di un meticoloso restauro, realizzato in collaborazione con Archivio Luce Cinecittà e Cineteca Nazionale.

L'URSS degli anni Settanta: uno sguardo oltre la propaganda

Il film è interamente costruito su 482 rulli di pellicola a colori in 16 mm, per un totale di quasi 60 ore di girato, rimasto in gran parte inesplorato fino al maggio 2024. In quel mese, il regista Sergei Loznitsa ha visionato questi materiali, rimanendo profondamente colpito dalla loro straordinaria libertà espressiva. Le immagini, risalenti al periodo della leadership di Leonid Brežnev, si discostano nettamente dai codici della propaganda ufficiale, restituendo la complessa realtà culturale di un impero multietnico.

Attraverso queste riprese, “Imperium” racconta la vita quotidiana, le tradizioni e le molteplici etnie presenti nei vasti territori dell’Unione Sovietica, offrendo una prospettiva lontana dalla retorica dominante dell’epoca.

Produzione e il significato della memoria storica

Promosso da Aamod, il progetto è frutto di un’ampia coproduzione che vede coinvolti Essential Film, Kino Produzioni con Rai Cinema e Luce Cinecittà, e Société Parisienne de Production con Arte France e Studio Uljana. L’operazione è stata resa possibile grazie alla stretta sinergia di tre archivi italiani – Aamod, Archivio Luce Cinecittà e Cineteca Nazionale – che hanno collaborato al recupero, restauro e digitalizzazione di questo fondo cinematografico inedito.

Attraverso un sapiente montaggio, il film di Loznitsa mette in luce la tensione tra il potere centralizzato di Mosca e le identità locali, rivelando la vera natura coloniale dell’Unione Sovietica, a lungo celata dalla narrazione ufficiale. Il paesaggio sonoro, interamente ricostruito in post-produzione, esalta l’autenticità dell’esperienza visiva, rendendola più immersiva.

Sergei Loznitsa, nato in Bielorussia e cresciuto in Ucraina, ha spesso sottolineato come l’Unione Sovietica abbia plasmato la sua infanzia e la sua visione artistica. Per il regista, le immagini d’archivio rappresentano uno strumento cruciale per conservare tracce tangibili di ciò che è realmente accaduto, al di là di interpretazioni o distorsioni successive. “Imperium” si configura così come un importante strumento contemporaneo di riflessione sulle radici dei conflitti geopolitici e sull’importanza di un approccio rigoroso alla memoria storica.