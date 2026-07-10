Il Lucca Film Festival, in programma dal 26 settembre al 4 ottobre, conferirà il Premio alla Carriera al regista, sceneggiatore e pittore Julian Schnabel. L'artista terrà una masterclass pubblica al cinema Astra e sarà omaggiato con una retrospettiva della sua filmografia. Questo riconoscimento celebra la sua carriera eclettica, che ha unito arte e cinema.

Una serata speciale, in collaborazione con Netflix, vedrà Schnabel presentare in anteprima italiana il suo ultimo film, "In the Hand of Dante". L'opera vanta un cast d'eccezione: Oscar Isaac, Gal Gadot, Martin Scorsese e Al Pacino.

L'evento sottolinea il rilievo internazionale di Schnabel, presente a Lucca come cineasta e artista visivo.

Julian Schnabel: arte e cinema

Prima del cinema, Julian Schnabel fu un celebre pittore newyorkese, noto per i suoi "plate paintings". Debuttò nella settima arte nel 1996 con regia e sceneggiatura di "Basquiat", biopic sul pittore Jean-Michel Basquiat. Nel 2000 diresse "Prima che sia notte", sulla vita dello scrittore cubano Reinaldo Arenas.

Il riconoscimento internazionale giunse nel 2007 con "Lo scafandro e la farfalla". Il film gli valse il Premio per il Miglior Regista al Festival di Cannes, due Golden Globe (miglior regia e miglior film straniero) e una candidatura all'Oscar. La sua filmografia include "Miral" (Venezia 2010) e "Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità" (2018), con Willem Dafoe.

"In the Hand of Dante"

Tratto dal romanzo di Nick Tosches, "In the Hand of Dante" è stato presentato in anteprima fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2025. Il film segue un autore disilluso che cerca di autenticare un manoscritto attribuito alla Divina Commedia. La trama alterna la Firenze del Trecento e l'epoca contemporanea, esplorando temi come l'amore, il sacro e l'ossessione. L'ensemble di attori, tra cui Oscar Isaac, Gal Gadot, Al Pacino e Martin Scorsese, ne conferma la risonanza internazionale.

Il Premio alla Carriera e la retrospettiva al Lucca Film Festival celebrano l'opera innovativa e coraggiosa di Julian Schnabel, la cui visione ispira e conferma il festival come appuntamento di rilievo nel panorama culturale nazionale.