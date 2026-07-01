Il 1° luglio 2026, Bologna inaugura la Biblioteca Umberto Eco, un nuovo spazio culturale all'interno dell'Università di Bologna, collocato nell'ala novecentesca di Palazzo Poggi. Estesa su 600 metri lineari, la biblioteca raccoglie oltre 32.000 volumi provenienti dalla casa-studio milanese del celebre semiologo e docente dell'Alma Mater. Il fondo sarà completato con i libri dalla residenza di Monte Cerignone (Pesaro Urbino), donati dagli eredi al ministero e concessi in comodato all'Ateneo nel 2020.

Allestita in Palazzo Poggi, la biblioteca è presentata come “una delle più importanti raccolte d'autore contemporanee”.

Conserva l'impianto concettuale originario voluto da Eco, riflettendo l'ampiezza dei suoi interessi: dalla filosofia medievale alla semiotica, dalla letteratura alla linguistica, dalla cultura popolare ai fumetti e alle favole (con curiosità come Collodi accanto a Carducci), fino alla comunicazione di massa. Gli spazi interni sono organizzati in sale tematiche dedicate ai principali nuclei del suo pensiero.

Tra i materiali figurano oltre duemila opere scritte o curate da Eco in varie edizioni e traduzioni, circa seicento volumi dedicati alla sua opera, la collezione completa della rivista Linus (di cui fu cofondatore nel 1965), copie di lavoro annotate dei suoi romanzi e una sezione dedicata a cabala, magia, alchimia, occultismo e teorie del complotto (da un volume è persino spuntato un mazzo di tarocchi).

Con questa apertura, il patrimonio librario che ha accompagnato il lavoro del semiologo diventa un bene condiviso, a disposizione della comunità scientifica e del pubblico.

Palazzo Poggi: storia e sapere a Bologna

Palazzo Poggi, in via Zamboni 33 nel centro storico di Bologna, è un complesso architettonico cinquecentesco, costruito sulle preesistenti dimore della famiglia Poggi, con interventi attribuiti a Bartolomeo Triachini e Pellegrino Tibaldi. Già nel Settecento, divenne sede dell'Istituto delle Scienze fondato da Luigi Ferdinando Marsili, con l'aggiunta della Specola e dell'Aula Magna inaugurata nel 1756, destinata alla biblioteca e decorata da Carlo Francesco Dotti. Oggi ospita, oltre alla Biblioteca Universitaria, il rettorato e vari musei, tra cui il Museo di Palazzo Poggi, il Museo della Specola e il Museo Europeo degli Studenti.

Questo contesto conferisce grande valore alla Biblioteca Umberto Eco, inserendola in un ambiente che da secoli è simbolo della sintesi tra sapere umanistico e scientifico e di un'atmosfera enciclopedica e interdisciplinare, perfettamente in linea con la figura del suo fondatore.

Il legame duraturo con l'Alma Mater

L'Università di Bologna aveva accolto la biblioteca moderna di Umberto Eco (circa 44.000 volumi) già dal 2021, dopo anni di trattativa. Eco insegnò a Bologna per oltre trent'anni, fondando la Scuola Superiore di Studi Umanistici nel 2000 e un Master in Editoria cartacea e Digitale nel 2001. La biblioteca è ora organizzata secondo l'ordine intellettuale da lui voluto. La creazione di uno spazio fisico e identitario accanto alla Biblioteca Universitaria ha permesso di rendere i suoi libri, studiati, annotati e vissuti, un patrimonio condiviso.

Con l'inaugurazione della Biblioteca Umberto Eco si realizza una doppia eredità: da un lato la conservazione altamente tematica del suo intero apparato di studio; dall'altro, l'integrazione di questa eredità in uno dei luoghi storici del sapere universitario.