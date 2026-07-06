Un tragico scontro frontale ha causato la morte di una donna di 83 anni nel Brindisino, sulla strada provinciale che collega San Pancrazio Salentino a San Donaci. L'incidente, avvenuto nella mattinata del 4 luglio 2026, ha visto coinvolte due vetture in un impatto violento. La vittima viaggiava a bordo di uno dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Immediato è stato l'intervento dei soccorritori del 118, che hanno raggiunto rapidamente il luogo dell'accaduto. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione da parte del personale medico, per l'anziana donna non c'è stato purtroppo nulla da fare.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell'area e nell'estrazione della vittima, e i carabinieri, a cui sono stati affidati i rilievi per la ricostruzione della dinamica esatta dell'impatto. Al momento, le condizioni di salute degli altri occupanti delle auto coinvolte non sono state rese note.

Le indagini e il luogo dell'incidente

Il tragico incidente si è verificato lungo un tratto della strada provinciale che congiunge i comuni di San Pancrazio Salentino e San Donaci, entrambi situati nella provincia di Brindisi. Le cause precise dello scontro sono ancora oggetto di approfondimento e accertamento da parte delle forze dell'ordine. I carabinieri della compagnia locale stanno conducendo le indagini, raccogliendo ogni elemento utile a chiarire le circostanze che hanno portato al fatale impatto.

I vigili del fuoco hanno fornito un supporto essenziale non solo nelle operazioni di soccorso ma anche nella gestione della sicurezza stradale post-incidente.

Disagi alla circolazione e raccomandazioni

A seguito dell'incidente, la strada provinciale interessata è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Questa misura si è resa necessaria per permettere lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di soccorso, dei rilievi tecnici e per la rimozione dei veicoli coinvolti. Le autorità locali raccomandano la massima prudenza agli automobilisti che transitano nella zona, invitandoli a rispettare le indicazioni e a considerare percorsi alternativi, in attesa del completo ripristino della viabilità.

Non sono state diffuse ulteriori informazioni riguardanti le generalità della vittima, oltre alla sua età di 83 anni e al fatto che fosse a bordo di una delle due auto coinvolte nello scontro frontale.