Luca Innocenzi continua a scrivere la storia della Quintana di Ascoli Piceno. Il cavaliere 41enne di Foligno ha conquistato la sua quinta vittoria consecutiva nella giostra ascolana, un risultato che porta a ventuno i successi personali nella manifestazione. La gara, svoltasi l'11 luglio 2026 ad Ascoli Piceno, ha visto Innocenzi confermarsi protagonista assoluto, consolidando il suo ruolo di riferimento nella storica competizione. Soprannominato “cannibale” per i numerosi trionfi ottenuti anche nella sua città natale e in altre giostre del centro Italia, il cavaliere ha aggiunto un nuovo, significativo capitolo al suo già straordinario palmarès.

Al termine della giostra, Innocenzi ha ripercorso i suoi precedenti successi, evidenziando un percorso di dominio: “Nel 2014 e nel 2015 avevo fatto doppietta. Poi nel 2016 purtroppo non ho potuto correre. Sono rientrato nel 2017 e ho vinto altre due edizioni consecutive. Personalmente sentivo già questo record, anche se quell’anno di stop ha inevitabilmente interrotto il percorso”. Un elemento cruciale per questa vittoria è stato il profondo feeling con Aube Boreale, purosangue inglese di nove anni, vera coprotagonista del trionfo. Innocenzi ha definito la cavalla “incredibile”, sottolineando il suo perfetto bilancio di “tre uscite, tre successi”. Ha poi aggiunto: “È una cavalla un po’ complessa nella gestione, ma estremamente veloce nella prestazione.

Ha una grande tenuta, è molto regolare nei giri e anche stavolta ha dimostrato di essere la più forte del campo”.

La giostra di luglio: dettagli e classifica finale

L'edizione di luglio della Quintana di Ascoli Piceno ha visto sfidarsi i cavalieri dei sei sestieri cittadini. Innocenzi, in sella ad Aube Boreale e rappresentante di Porta Solestà, ha dimostrato una precisione impeccabile al bersaglio e tempi di rilievo in tutte e tre le tornate. Il cavaliere gialloblù ha completato la prima tornata in 50,1 secondi, la seconda in 50,7 e la terza in 52,6, centrando sempre i bersagli e accumulando un punteggio decisivo. Grazie a questa performance, Porta Solestà si è aggiudicata il 39esimo Palio della sua storia con un totale di 2.032 punti.

La classifica finale ha visto seguire Porta Romana con 1.968 punti, Porta Maggiore con 1.914, Sant’Emidio con 1.884, Piazzarola con 1.618 e Porta Tufilla con 658 punti.

Innocenzi ha inoltre attribuito parte del merito del successo alla sua consolidata esperienza nella gestione di cavalli dal carattere non sempre facile. “La precisione nel centrare il bersaglio – ha evidenziato – è una caratteristica che mi accompagna da sempre e che mi permette di ottenere il massimo anche con soggetti più impegnativi, senza però voler ricondurre il successo esclusivamente a questo aspetto”.

Il profondo valore della Quintana secondo Luca Innocenzi

Il cavaliere di Porta Solestà ha voluto ribadire la sua profonda visione del ruolo del cavaliere e della Quintana stessa, respingendo categoricamente l’idea che possano esistere giostre di maggiore o minore importanza.

“Quando c’è l’amore delle persone, il cavaliere deve dare il suo cuore per quella città, per quel sestiere, per quel rione. Chi dice che una gara sia più importante o più facile di un’altra commette un grandissimo errore”, ha dichiarato Innocenzi, sintetizzando il suo approccio che valorizza “ogni gara merita lo stesso cuore”.

La Quintana di Ascoli Piceno si conferma una delle più significative rievocazioni storiche italiane. L'evento coinvolge attivamente i sei sestieri cittadini in una competizione equestre di grande fascino, richiamando ogni anno un vasto pubblico di spettatori e appassionati e contribuendo in modo fondamentale a mantenere vive le ricche tradizioni locali.