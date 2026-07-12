Luca Innocenzi ha scritto un nuovo capitolo nella storia della Quintana di Ascoli Piceno. L'11 luglio 2026, il cavaliere folignate, 43 anni, ha conquistato la sua quinta vittoria consecutiva, raggiungendo 21 successi personali e assicurando a Porta Solestà il 39esimo Palio. Questo trionfo lo rende il primo in assoluto a vincere cinque Quintane consecutive (dopo le doppiette del 2024 e del 2025), superando il primato di Emanuele Capriotti (Porta Romana), le cui vittorie iniziali non furono consecutive. Innocenzi, noto come il “cannibale” per i numerosi trionfi, si conferma riferimento assoluto.

Ricordando i suoi precedenti successi, Innocenzi ha dichiarato: “Nel 2014 e nel 2015 avevo fatto doppietta. Poi nel 2016 purtroppo non ho potuto correre. Sono rientrato nel 2017 e ho vinto altre due edizioni consecutive. Personalmente sentivo già questo record, anche se quell’anno di stop ha inevitabilmente interrotto il percorso”.

Il dominio in pista con Aube Boreale

Cruciale per la vittoria è stato il feeling con Aube Boreale, purosangue inglese di 9 anni, definita da Innocenzi “incredibile” per i suoi tre successi in altrettante uscite. “È una cavalla un po’ complessa nella gestione, ma estremamente veloce nella prestazione. Ha una grande tenuta, è molto regolare nei giri e anche stavolta ha dimostrato di essere la più forte”, ha osservato.

Il cavaliere ha sottolineato come la sua precisione nel centrare il bersaglio gli permetta di ottenere il massimo anche con cavalli dal carattere impegnativo.

La giostra ha visto in campo Lorenzo Melosso (Porta Romana), Mattia Zannori (Porta Tufilla), Tommaso Finestra (Sant’Emidio), Adalberto Rauco (Porta Maggiore) e Davide Dimarti (Piazzarola). Innocenzi, in sella ad Aube Boreale, ha dominato fin dalla prima tornata, chiudendo in 50,1 secondi con precisione al bersaglio e piazzandosi subito in testa. Nelle tornate successive, mentre gli altri cavalieri hanno registrato prestazioni altalenanti, con errori e penalità (tra cui due tornate nulle per Zannori), Innocenzi ha mantenuto salda la sua leadership con tre centri in ciascuna prova, dimostrando costante superiorità.

La filosofia del cavaliere: "Ogni gara merita lo stesso cuore"

Ilcavaliere di Porta Solestà ha ribadito la propria visione della Quintana, respingendo l'idea di giostre più importanti o facili. Per Innocenzi, ogni gara ha lo stesso valore, poiché ciò che conta è la passione della gente. “Quando c’è l’amore delle persone, il cavaliere deve dare il suo cuore per quella città, per quel sestiere, per quel rione. Chi dice che una gara sia più importante o più facile di un’altra commette un grandissimo errore”, ha concluso Luca Innocenzi.

La classifica finale della Quintana di luglio 2026 ha decretato la vittoria di Porta Solestà con 2.032 punti. Seguono Porta Romana con 1.968, Porta Maggiore con 1.914, Sant’Emidio con 1.884, Piazzarola con 1.618 e Porta Tufilla con 658.