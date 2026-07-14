La quinta edizione del festival 'Insoliti Sipari' ha inaugurato con un successo strepitoso, registrando il tutto esaurito per la serata inaugurale. Promossa dall’Associazione Culturale In Quinta ETS, la rassegna ha preso il via il 9 luglio 2026 nei giardini del Castello Pallavicino di Ceva (Cuneo). L’apertura, con lo spettacolo 'Passione Spagnola', ha visto protagonisti i ballerini del Teatro alla Scala di Milano e il gruppo di flamenco di Mara Terzi. Un avvio trionfale che sottolinea il grande interesse del pubblico per l'offerta culturale del festival.

Il calendario di 'Insoliti Sipari' prosegue con appuntamenti dedicati alla danza. Mercoledì 15 luglio è in programma la 'Serata di Danza per Giovani Talenti', vetrina per i nuovi interpreti della scena coreutica. Giovedì 16 luglio sarà la volta di 'Graces' della coreografa Silvia Gribaudi, ispirato alle Tre Grazie di Antonio Canova, che esplora con ironia e profondità temi come bellezza, armonia e identità. La chiusura del festival è prevista per giovedì 23 luglio con 'The Wall – Dance Tribute' della MM Contemporary Dance Company, uno spettacolo firmato da Michele Merola sulle celebri musiche dei Pink Floyd.

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21:30 e si svolgono nei giardini del Castello Pallavicino di Ceva.

In caso di maltempo, gli eventi saranno spostati al Teatro Marenco della stessa città. I biglietti hanno un costo di 20 euro. I posti sono limitati e la prenotazione è consigliata per garantire l’accesso agli eventi.

L'Associazione In Quinta ETS: Obiettivi e Direzione

L’Associazione Culturale In Quinta ETS, promotrice di 'Insoliti Sipari', è guidata da Susanna Campo, Alessandra Giovana e Tommaso Rotella. L’ente si impegna attivamente nella promozione delle arti dello spettacolo, organizzando festival, stagioni teatrali, corsi di formazione ed eventi culturali. La sua missione è valorizzare le arti performative e lo spettacolo dal vivo, offrendo al territorio occasioni di incontro con artisti e sostenendo la crescita di giovani talenti, contribuendo così alla diffusione della cultura teatrale e coreutica.