Gli Interpol, l'iconica band newyorkese guidata da Paul Banks, hanno infiammato il palco del Sequoie Music Park di Bologna con l'unico concerto italiano da headliner del 2026. L'evento ha offerto ai numerosi fan un'occasione imperdibile per immergersi nelle sonorità del gruppo, ascoltando dal vivo sia i loro classici intramontabili sia un'anteprima dei brani inediti tratti dal nuovo e attesissimo album, "This Mirror Weighs a Ton", la cui pubblicazione è fissata per il 28 agosto. La serata si è distinta per un'atmosfera suggestiva e una impeccabile organizzazione, con il pubblico completamente catturato dalle luci blu e rosse che avvolgevano il palco e dalla magnetica presenza scenica della band.

"This Mirror Weighs a Ton": l'evoluzione sonora degli Interpol

Il concerto bolognese ha rappresentato un'esclusiva vetrina per due nuovi pezzi, "See Out Loud" e "Wings on Fire", accolti con palpabile entusiasmo dai presenti. Il prossimo lavoro discografico, "This Mirror Weighs a Ton", è stato prodotto da Andrew Wyatt e mixato da David Fridmann, segnando un significativo ritorno alle radici per la formazione, che ha scelto di registrarlo nel cuore del Lower East Side di Manhattan, la loro città d'origine. Con questo album, gli Interpol ampliano audacemente il proprio linguaggio musicale, introducendo elementi come archi, strumenti a fiato, armonie vocali stratificate e chitarre acustiche, pur mantenendo salda la loro inconfondibile identità sonora.

La scaletta della serata ha saputo bilanciare perfettamente il nuovo con il consolidato, includendo successi storici come "My Desire", "Evil", "Slow Hands", "C’mere" e "Rest My Chemistry", affiancati da brani iconici tratti da "Turn On the Bright Lights", quali "The New" e la sempre emozionante "Obstacle 1".

Una performance inconfondibile e una formazione dinamica

Sul palco del Sequoie Music Park, accanto ai membri storici Paul Banks e Daniel Kessler, la formazione dal vivo ha visto la presenza di Matt Barrick alla batteria, che ha egregiamente sostituito Sam Fogarino, assente per motivi di salute. La band ha offerto un'esecuzione tecnicamente impeccabile, con Banks che, fedele al suo stile, ha salutato il pubblico con un semplice "grazie mille" in italiano, preferendo poi lasciare che fosse la musica a parlare.

L'atmosfera visiva è stata un elemento chiave dello show: la scelta di suonare per gran parte del tempo nella penombra, con i fari alle spalle che trasformavano i musicisti in sagome scure, ha contribuito a creare un'esperienza immersiva e quasi mistica. Il pubblico ha risposto con applausi sentiti e partecipi, in particolare durante le esecuzioni cariche di energia di "Obstacle 1" e della vibrante "NYC".

Bologna: crocevia della musica internazionale

Il memorabile concerto degli Interpol si inserisce a pieno titolo in un calendario ricco e prestigioso di eventi musicali internazionali che vedono Bologna affermarsi come una delle principali capitali della musica dal vivo nel 2026. Il Sequoie Music Park, in particolare, si conferma una venue di riferimento, ospitando numerosi artisti di calibro mondiale e consolidando la reputazione della città come polo attrattivo per la scena musicale.

La presenza di una band del calibro degli Interpol, insieme ad altri nomi di spicco del panorama indie e rock internazionale, rafforza ulteriormente il legame tra Bologna e la musica di qualità, offrendo al pubblico locale e ai visitatori la possibilità di assistere a spettacoli di altissimo livello e di vivere esperienze culturali indimenticabili.