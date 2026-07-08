Un'importante intesa istituzionale è stata siglata a Matera l'8 luglio 2026, consolidando la collaborazione tra la Regione Basilicata, la Provincia di Matera e l'Università della Basilicata. L'accordo strategico riguarda l'utilizzo degli spazi della Biblioteca provinciale Tommaso Stigliani, destinandola a un ruolo centrale per le attività accademiche e culturali del territorio. La struttura sarà a disposizione dell'Ateneo lucano per attività di studio e ricerca, oltre a ospitare iniziative formative e culturali rivolte sia agli studenti universitari che all'intera cittadinanza.

Obiettivi e valorizzazione del patrimonio

L'intesa mira a rafforzare la collaborazione tra le istituzioni e a valorizzare l'inestimabile patrimonio librario e documentale custodito nella Biblioteca Stigliani. L'obiettivo è promuovere la crescita culturale e scientifica del territorio. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di potenziamento dei servizi universitari e di apertura degli spazi pubblici alla comunità locale. L'accordo è stato accolto con soddisfazione dalle istituzioni coinvolte, che hanno sottolineato la sua importanza strategica. L'obiettivo esplicito è quello di rafforzare il ruolo della biblioteca come punto di riferimento per la formazione e la ricerca, favorendo l'integrazione tra le attività accademiche e le esigenze della città di Matera.

La Biblioteca Stigliani: un fulcro culturale

La Biblioteca provinciale Tommaso Stigliani di Matera si conferma come uno dei principali poli culturali della Basilicata. Ospita un vasto patrimonio librario e documentale, con spazi dedicati alla consultazione, allo studio e all'organizzazione di eventi culturali. Gestita dalla Provincia di Matera, collabora con numerosi enti e associazioni per la promozione della lettura e della cultura sul territorio. L'accordo recentemente firmato rappresenta un passo decisivo, poiché permette di ampliare ulteriormente le opportunità di utilizzo della biblioteca. Questa rinnovata sinergia tra le istituzioni non solo arricchisce l'offerta formativa e di ricerca per gli studenti universitari, ma offre anche nuovi e preziosi servizi a tutti i cittadini di Matera, consolidando il ruolo della biblioteca come fulcro vitale della vita intellettuale e sociale della città.