Il 25 luglio, l’attrice e regista Isabella Ragonese porterà in scena alla Casa del Jazz a Roma lo spettacolo teatrale 'Gli amori difficili', un adattamento dei racconti giovanili di Italo Calvino. L’evento, parte della rassegna I Concerti nel Parco, propone una fusione tra narrazione, musica dal vivo e suggestioni visive, esplorando le diverse sfaccettature della femminilità attraverso le storie calviniane pubblicate tra il 1949 e il 1967.

La performance di Ragonese sarà arricchita dalle musiche originali di Rodrigo D’Erasmo, i cui paesaggi sonori accompagneranno ogni racconto, amplificandone la risonanza emotiva.

A completare l’esperienza, verranno proiettate immagini tratte dal film “Million Dollar Mermaid” di Ester Williams, rielaborate in tempo reale da D’Erasmo e integrate fluidamente nella narrazione scenica. Il risultato è uno spettacolo multisensoriale che indaga la ricchezza di emozioni, desideri e contraddizioni delle protagoniste di Calvino, mantenendo lo spettatore coinvolto fino all’ultimo istante.

La narrazione dell’amore tra parole, musica e cinema

Lo spettacolo si articola attraverso tre racconti emblematici. Si inizia con "L’avventura di due sposi", dove la sottile ironia di Calvino rivela la delicatezza delle aspettative reciproche nelle relazioni. Si prosegue con "L’avventura di una moglie", che affronta il conflitto tra desiderio individuale e convenzioni sociali, tra la ricerca di libertà e il peso della responsabilità.

Il percorso culmina con "L’avventura di una bagnante", racconto che esplora l’intimità dell’imbarazzo e la tensione tra l’essere e il sentirsi osservati.

Le musiche di Rodrigo D’Erasmo, eseguite dal vivo, intensificano il coinvolgimento emotivo, adattandosi ai toni e ai registri di ogni narrazione. Le immagini cinematografiche dal film di Williams, manipulate in tempo reale, si fondono con la recitazione, trasformando lo spettacolo in una vera e propria esperienza immersiva che va oltre la semplice lettura teatrale.

Il valore culturale di Calvino e la cornice della Casa del Jazz

I racconti di 'Gli amori difficili' testimoniano l’estro giovanile di Italo Calvino e la sua predilezione per le short stories, un aspetto che lo scrittore stesso ha spesso sottolineato.

Questa raccolta è riconosciuta come un classico della letteratura italiana moderna, capace di offrire una variegata galleria di ritratti umani e sentimentali con la leggerezza e l’ironia che contraddistinguono l’autore.

La Casa del Jazz, che ospita la rassegna I Concerti nel Parco, rappresenta a Roma un polo culturale di riferimento per la musica dal vivo e la sperimentazione artistica. Nata dal recupero di una villa confiscata, la struttura è oggi un vivace centro per rassegne musicali, incontri e eventi audiovisivi, promuovendo la contaminazione tra generi. L’iniziativa con Isabella Ragonese e Rodrigo D’Erasmo conferma la vocazione dell’istituzione a proporre eventi innovativi che intrecciano letteratura, teatro, musica e arti visive.