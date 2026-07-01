La celebre attrice francese Isabelle Adjani è stata nuovamente riconosciuta colpevole, anche in appello, di frode fiscale aggravata e riciclaggio. La Corte d’appello di Parigi ha confermato la responsabilità della star per i fatti contestati, stabilendo una pena di dieci mesi di reclusione con la condizionale e una multa di diecimila euro. Questa decisione dimezza la pena rispetto alla sentenza di primo grado del dicembre 2023, che prevedeva due anni di carcere con la condizionale e un’ammenda di 250 mila euro.

Adjani, settantunenne e icona del cinema transalpino, è stata ritenuta responsabile di tre distinti illeciti.

I giudici hanno accertato una residenza fittizia in Portogallo negli anni 2016 e 2017, operazione che le avrebbe consentito di beneficiare di un regime fiscale più vantaggioso. Inoltre, è stato rilevato che nel 2014 Adjani avrebbe dissimulato una donazione presentandola come un prestito e avrebbe gestito un trasferimento di denaro attraverso gli Stati Uniti nello stesso anno.

La condanna in appello e il ricorso in Cassazione

La Corte d’appello ha mantenuto la linea della colpevolezza, ma ha optato per una riduzione della pena, considerando la personalità dell’imputata e le circostanze del caso. Isabelle Adjani si è dichiarata “sollevata” dall’esito, affermando: “Per me conta soltanto il rispetto del diritto – lo troverò davanti alla Corte di Cassazione”.

Questa dichiarazione anticipa un ulteriore sviluppo processuale con il ricorso alla Corte di Cassazione. La vicenda riaccende il dibattito sul rispetto delle norme fiscali per le personalità pubbliche e la trasparenza nei movimenti di capitali esteri.

Isabelle Adjani: carriera e riconoscimenti

La carriera di Isabelle Adjani è ricca di successi e riconoscimenti. L'attrice ha ottenuto due nomination agli Oscar per le sue interpretazioni nei film “Adèle H. una storia d’amore” (1975) e “Camille Claudel” (1988), ed è stata protagonista in pellicole come “La regina Margot”. Nata nel 1951, ha esordito giovanissima, affermandosi come un volto noto del cinema europeo. Ha conquistato ben cinque César come migliore attrice, confermando il suo talento anche a livello internazionale.

Nonostante questo percorso artistico di alto profilo, l’indagine fiscale condotta dalle autorità francesi e le successive sentenze hanno riportato l’attenzione sui delicati equilibri tra fama e responsabilità legale delle figure pubbliche in Francia.