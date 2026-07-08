Il festival internazionale Ischia Global Film & Music Festival anima l'isola di Ischia, accogliendo 120 ospiti e presentando un'ampia selezione di 185 film. L'evento, che si svolge sull'isola campana, si distingue per la sua marcata attenzione verso i giovani talenti e l'industria cinematografica, con un calendario ricco di appuntamenti dedicati.

Un programma ricco tra proiezioni e incontri

Il festival accoglie personalità di spicco del mondo dello spettacolo e del cinema, con una significativa presenza di nuove generazioni. Sono in programma numerosi incontri, proiezioni esclusive e momenti di confronto costruttivo tra professionisti affermati e i talenti emergenti.

Il direttore artistico, Pascal Vicedomini, ha sottolineato l'importanza cruciale del coinvolgimento dei giovani e il ruolo consolidato del festival come punto di riferimento essenziale per l'intero settore. Il programma prevede la visione di ben 185 film, tra cui attese anteprime, documentari approfonditi e opere indipendenti, offrendo così una panoramica vasta e diversificata della produzione cinematografica internazionale contemporanea.

Formazione e sviluppo per l'industria del cinema

Oltre alle numerose proiezioni, l'Ischia Global dedica ampio spazio a incontri mirati tra i giovani aspiranti professionisti e i rappresentanti chiave dell'industria cinematografica. L'obiettivo primario è favorire la formazione continua e agevolare l'ingresso dei nuovi talenti nel mondo del lavoro.

Il festival si conferma anche in questa edizione come una preziosa occasione di dialogo e scambio tra professionisti affermati e le nuove leve del settore, promuovendo attivamente la crescita complessiva dell'industria e la valorizzazione delle produzioni emergenti. Tra gli ospiti illustri figurano attori di fama, registi visionari, produttori influenti e rappresentanti delle principali realtà del comparto audiovisivo.

L'evento si snoda attraverso diverse suggestive location dell'isola di Ischia, coinvolgendo attivamente il territorio e promuovendo la cultura cinematografica e musicale attraverso una serie di iniziative pensate sia per gli addetti ai lavori sia per il grande pubblico. Il festival rappresenta un appuntamento ormai consolidato e di grande prestigio per la promozione del cinema e della musica a livello internazionale.