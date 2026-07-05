Il 15 luglio, la suggestiva cornice di Casamicciola Terme ospiterà un tributo speciale dedicato a due icone della musica italiana: Gino Paoli e Ornella Vanoni. L’iniziativa si inserisce nel programma della ventiquattresima edizione dell’Ischia Global Film & Music Festival, in programma sull’isola dal 12 al 19 luglio.

L’annuncio di questo significativo omaggio è stato dato il 5 luglio 2026 dal sindaco di Casamicciola, Giosi Ferrandino, e dal produttore del festival, Pascal Vicedomini. L’obiettivo è celebrare il profondo legame che ha unito i due artisti all’isola di Ischia, un rapporto che ha segnato tappe fondamentali nella loro carriera e nella storia culturale locale.

Un omaggio tra musica e ricordi

La serata vedrà la partecipazione di Lina Sastri, accompagnata dal maestro Adriano Pennino. Un momento centrale sarà l’esibizione della storica band di Gino Paoli, guidata da Dario Picone, che riproporrà i brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Tra gli ospiti è confermata anche la presenza di Paola Penzo, moglie di Gino Paoli.

Il tributo ripercorrerà i momenti più significativi della carriera dei due artisti sull’isola, evocando le loro esibizioni in locali storici come il Rancio Fellone e il Castiglio d’Aragona. Questi luoghi sono stati testimoni di una stagione musicale e mondana considerata irripetibile, che ha lasciato un’impronta duratura nel panorama artistico nazionale.

Il ruolo di Paoli e Vanoni nella storia del festival

L’omaggio a Gino Paoli e Ornella Vanoni includerà riferimenti a episodi memorabili che hanno costellato le precedenti edizioni dell’Ischia Global Film & Music Festival. Tra questi, spicca il concerto di Gino Paoli al Regina Isabella nel 2013, un’esibizione che ricevette una sentita standing ovation da Sting e Trudie Styler. Saranno ricordati anche altri incontri significativi avvenuti sullo stesso palco, come quello con Antonello Venditti e Giancarlo Carriero.

Pascal Vicedomini ha ribadito l’importanza di questa celebrazione, affermando che «con questo omaggio vogliamo ricordare due giganti della musica italiana e il loro rapporto autentico con Ischia».

Ha inoltre riconosciuto il ruolo cruciale che Paoli e Vanoni hanno avuto nella costruzione della memoria culturale del festival, che negli anni si è affermato come un punto di riferimento internazionale per cinema, musica e cultura.

L’Ischia Global Film & Music Festival: un faro culturale

L’Ischia Global Film & Music Festival è organizzato dall’Accademia Internazionale Arte Ischia. Gode del sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Campania. L’evento si distingue per la sua capacità di valorizzare personalità di spicco del mondo della musica e del cinema, consolidando il legame tra l’isola di Ischia e i grandi artisti italiani.

Il tributo a Ornella Vanoni e Gino Paoli trova risonanza anche al di fuori dei confini isolani.

Un esempio è l’evento musicale dedicato ai due artisti in programma a Castellana Grotte (Bari), presso il locale Cloud, che vedrà esibirsi la Marinella Milella band. Questo dimostra la portata e l’influenza duratura della loro arte, celebrata in diverse occasioni e contesti.