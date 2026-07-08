Il Ischia Global Film & Music Festival si prepara a illuminare il golfo di Napoli con la sua ventiquattresima edizione, in programma dal 12 al 19 luglio. L'appuntamento estivo, che si conferma un crocevia internazionale per l'industria dello spettacolo e le nuove generazioni, è prodotto da Pascal Vicedomini e promosso dall’Accademia Internazionale Arte Ischia, con il sostegno del Ministero della Cultura (DG Cinema e audiovisivi) e della Regione Campania attraverso la Film Commission.

Con un focus centrale su "giovani e industria dello spettacolo", il festival accoglierà 120 ospiti internazionali e presenterà un vasto programma di 185 film, molti dei quali in anteprima mondiale.

Tutte le proiezioni saranno offerte gratuitamente al pubblico in diverse suggestive location dell'isola d'Ischia.

Il programma si arricchisce della presenza di 120 ospiti illustri. Tra i registi internazionali, spiccano Jim Sheridan, Abel Ferrara, la produttrice inglese Trudie Styler, e i nomi di Guy Jacobson, Daniel Simpson, Vincent De Paul, Nasim Kiani, Suresh Cegdrick Pereira, Stefan Van De Graaff e Jordan Murphy Doidge. L'edizione accoglie anche premi Oscar come Nick Vallelonga, Bobby Moresco e Alessandro Bertolazzi, che ricoprirà il ruolo di chairperson. Sul fronte attoriale, il parterre internazionale include il britannico Gary Stretch, il messicano Aarón Diaz, lo statunitense Ronn Moss, l'inglese Charlotte Hope, la colombiana Carolina Guerra e l'australiana Nicky Whelan.

Tra le stelle italiane presenti: Monica Guerritore, Maurizio Lastrico, Corrado Fortuna, Fabio Testi e Lina Sastri.

Come da consolidata tradizione, il festival riserva un'attenzione particolare ai giovani talenti emergenti, offrendo loro l'opportunità di confronto e dialogo con le personalità del settore. Tra questi, Alice Maselli, Alice Lucarelli, Adriano Moretti, Ludovica Cutuli e Sabrina Nasti.

Il valore del dialogo e la formazione delle nuove generazioni

Pascal Vicedomini, direttore artistico della rassegna, ha enfatizzato la missione del festival. «Questa edizione – ha dichiarato Vicedomini – nasce in un momento complesso per il mondo e proprio per questo vuole ribadire il valore più autentico della cultura: creare dialogo, formare nuove generazioni, favorire il rispetto delle minoranze, dell'ambiente e della dignità di ogni persona».

Il progetto, avviato nel 2003 con il supporto di personalità come la famiglia Carriero, Tony Renis, Franco Nero, Aurelio De Laurentiis, Sting e Trudie Styler, si è affermato come «un ponte naturale tra Cannes e Venezia, tra Hollywood, l’Italia e i nuovi scenari dell’audiovisivo internazionale».

Un momento chiave dell'edizione 2026 sarà il Production Summit, interamente dedicato ai "Nuovi Scenari dell’Offerta Cinematografica e Audiovisiva", che offrirà importanti occasioni di confronto sulle tendenze e le sfide del settore.

Il programma artistico si completa con tributi speciali a icone del cinema e della musica, tra cui Michael Jackson, Clive J. Davis, Gino Paoli, Ornella Vanoni e Vittorio De Sica.

Un ricco programma musicale vedrà esibirsi artisti come Riccardo Cocciante, Nicole Slack Jones, Lola Ponce, Ste e Moustapha Mbengue. La consolidata presenza di una platea internazionale conferma Ischia quale crocevia di dialogo e scambio tra diverse espressioni artistiche, attraverso proiezioni, incontri e numerosi eventi diffusi sull'intera isola.

Le anteprime cinematografiche e l'accessibilità digitale

Tra le anteprime mondiali più attese, spiccano il film musicale "The Thrift Store" di Suresh Cedrick Pereira, una coproduzione Canada-Irlanda, e l'opera indiana "Ladoo" di Shailendra Singh. A livello europeo, sarà presentato l'iraniano "Takht-e Tavoos" di Shahab Hosseini. Per garantire la massima accessibilità, tutti i film saranno disponibili gratuitamente non solo nelle sale dell'isola, ma anche online sulle piattaforme Mymovies.it ed Eventive.org, estendendo la partecipazione ben oltre i confini geografici di Ischia.

Fin dal suo avvio nel 2003, il festival ha consolidato la posizione di Ischia sulla scena internazionale, attirando negli anni star del cinema, della musica e della produzione audiovisiva. L'evento è divenuto un punto di riferimento per professionisti e aspiranti tali nel settore. L'attenzione costante alla formazione delle nuove generazioni e la promozione del dialogo culturale rimangono pilastri fondamentali dello spirito di Ischia Global, unitamente all'impegno per una diffusione inclusiva della cultura cinematografica e musicale.

Tra gli eventi di punta, la celebrazione del mito di Michael Jackson con lo spettacolo "The Legend of Michael Jackson" si preannuncia come uno dei momenti più coinvolgenti. Questa iniziativa, insieme agli altri tributi artistici annuali, rafforza il legame tra Ischia, la storia dello spettacolo mondiale e i suoi indimenticabili protagonisti.