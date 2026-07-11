L'Ischia Global Film & Music Festival ha inaugurato la sua edizione 2026 il 12 luglio con un tributo commosso: un minuto di silenzio in memoria di Peppino di Capri, scomparso l'11 luglio. La cerimonia si è svolta in Piazza San Girolamo, luogo simbolo dell'isola, dove la comunità artistica e il pubblico si sono riuniti per ricordare una delle figure più amate della musica italiana.

Pascal Vicedomini, produttore del festival, ha ricordato il ruolo fondamentale che Peppino di Capri ebbe per la manifestazione. Ha menzionato l'omaggio ricevuto dal presidente dell'Academy of Music americana al Grammy Museum di Los Angeles, evidenziando il suo contributo decisivo alla costruzione del festival, unendo cinema e musica.

In queste ore di cordoglio, Vicedomini ha rivolto un pensiero ai tre figli dell'artista e all'eredità culturale che egli ha lasciato.

Il legame indissolubile tra Peppino di Capri e Ischia

La carriera di Peppino di Capri fu profondamente legata a Ischia, specialmente nei suoi primi anni. Tra il 1957 e il 1958, con i «Capri Boys», animò i locali dell'isola, dove fu notato da un dirigente discografico, un incontro che segnò la sua svolta professionale. Peppinodi Capri fu ospite assiduo e amico del Global Festival, dimostrando grande affetto per l'isola. Un momento significativo fu l'omaggio musicale inciso con Fred Bongusto, una celebrazione di Ischia.

L'Ischia Global Film & Music Festival, fondato all'inizio degli anni Duemila, si è affermato come uno degli eventi culturali e artistici di punta dell'isola.

L'unione tra cinema internazionale e musica ha permesso di attrarre artisti e spettatori da tutto il mondo, consolidando il ruolo di Ischia sulla scena festivaliera globale.

La figura e l'eredità di Peppino di Capri nella musica italiana

Peppino di Capri, Giuseppe Faiella, fu un protagonista della musica leggera italiana, con una carriera dagli anni Cinquanta al nuovo millennio. Dalla sua nascita a Capri al successo internazionale, valorizzò il legame con le proprie origini mediterranee. Riconosciuto come personalità eclettica e innovatore, lasciò una discografia influente e una presenza affettuosa nella cultura popolare. La sua scomparsa ha suscitato vasto cordoglio a Capri, Ischia e in tutta Italia, testimoniato dai messaggi di vicinanza di istituzioni, artisti e fan che ricordano l'uomo oltre l'artista. Il minuto di silenzio al Global Festival ha sancito la rinnovata centralità della sua eredità nella memoria collettiva e nel panorama culturale nazionale.