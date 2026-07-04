Il 18 luglio, durante la ventiquattresima edizione dell’Ischia Global Film & Music Festival, si terrà il “Clive Davis Memorial”, un evento speciale in memoria di Clive Davis. Scomparso il 22 giugno, Davis è stato una leggenda indiscussa dell’industria musicale mondiale, riconosciuto per aver rivoluzionato la storia della musica. La sua carriera è stata segnata dalla scoperta e dall'accompagnamento di artisti di fama internazionale, tra cui Whitney Houston, Alicia Keys, Barry Manilow e Carlos Santana, oltre a molti altri protagonisti. L’omaggio, in programma venerdì 18 luglio, celebra il profondo legame che Davis aveva con la manifestazione, da lui definita il suo «appuntamento italiano del cuore».

Il rapporto di Clive Davis con il festival iniziò nel 2012, quando ricevette sull’isola il prestigioso William Walton Music Legend Award, consegnato da Zucchero e Trudie Styler. Da quel momento, tornò in numerose edizioni, consolidando un’amicizia e una stima reciproca con la rassegna ideata da Pascal Vicedomini. Nell’ambito del Memorial, saranno proposti filmati, immagini e testimonianze per ripercorrere il suo straordinario percorso professionale e il suo legame speciale con il Festival. Nel 2017, la manifestazione aveva già ospitato la presentazione del documentario “Clive Davis: The Soundtrack of Our Lives”, diretto da Chris Perkel e prodotto da Ridley Scott. Pascal Vicedomini ha sottolineato l’importanza dell’evento, affermando che Clive Davis è stato «un gigante della musica e un grande amico di Ischia Global» e che il Memorial intende «ricordare il suo talento, la sua visione e l’affetto sincero che ha sempre dimostrato verso il Festival di Ischia e verso l’Italia».

Il Festival di Ischia: Un Palcoscenico Internazionale

L’Ischia Global Film & Music Festival, fondato nel 2003 da Pascal Vicedomini, è una rassegna annuale che si tiene ogni luglio sull’isola d’Ischia. Nel corso degli anni, è diventato una piattaforma internazionale di dialogo tra cinema e musica, capace di unire star di fama mondiale, autori emergenti, produttori e artisti. Ogni edizione si trasforma in un cruciale crocevia di collaborazioni e progetti internazionali. Il Festival propone anteprime cinematografiche, masterclass, incontri pubblici e dibattiti, assegnando premi in diverse categorie dell’audiovisivo, tra cui il William Walton Legend Award, conferito a Davis nel 2012. L’edizione del 2025, ad esempio, ha presentato oltre centottanta opere tra film, documentari e cortometraggi, confermando il suo ruolo centrale nel panorama estivo internazionale.

Ischia: Scenari Naturali e Cultura

L’isola d’Ischia, incastonata nel golfo di Napoli, offre uno scenario naturale e storico ideale per un festival di risonanza internazionale. Paesaggi marini mozzafiato, architetture storiche e una vivace atmosfera culturale si fondono per esaltare l’esperienza artistica. La rassegna si svolge in luoghi suggestivi come Ischia Porto, Forio, Lacco Ameno e Casamicciola, con lo storico Hotel Regina Isabella spesso scelto come quartiere generale. Nel corso delle edizioni, il Festival ha accolto celebrità quali Tim Robbins, Vanessa Redgrave, Danny DeVito, Dionne Warwick e Alicia Vikander, e ha promosso discussioni su temi come la diversità, l’innovazione cinematografica e la cooperazione internazionale, consolidando la sua posizione come luogo di confronto tra culture e industrie.

Con il “Clive Davis Memorial”, l’edizione 2026 del Festival riafferma la sua vocazione multidisciplinare. L’evento celebra non solo il cinema, ma anche la musica e le figure che hanno lasciato un segno indelebile nell’audiovisivo globale.