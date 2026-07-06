La ventiquattresima edizione dell'Ischia Global Film & Music Festival si aprirà domenica 12 luglio con un tributo speciale a Michael Jackson, icona musicale. L'evento inaugurale, che celebra l'eredità artistica del Re del Pop, è sostenuto dal Ministero della Cultura (DG Cinema e Audiovisivo) e dalla Regione Campania tramite la Film Commission. La serata, tra il Cinema Teatro Excelsior e Piazza San Girolamo, culminerà con la proiezione del film "Michael", diretto da Antoine Fuqua, regista già premiato dal festival nel 2019.

Dopo la proiezione, un Tributo musicale e coreografico vedrà la partecipazione del Fans Club Italiano di Michael Jackson, del coreografo Samuel Santarelli, Lucrezia Lando e della Quisisona Band.

Pascal Vicedomini, fondatore e produttore dell'Ischia Global, ha dichiarato: “Un evento molto sentito da tutti e in particolar modo da me, che ebbi modo di interagire con Michael Jackson diverse volte nel corso della sua meravigliosa carriera”. Questo appuntamento si inserisce nel programma internazionale dell'estate ischitana, unendo cinema e musica a figure di spicco.

Gli altri eventi di spicco del festival

L'edizione 2026 del festival include altri eventi: il Memorial per Clive J. Davis, sabato 18 luglio al Regina Isabella, e l'omaggio a Gino Paoli e Ornella Vanoni, mercoledì 15 luglio a Casamicciola Terme. L'apertura dedicata a Michael Jackson sottolinea l'impegno del festival nel celebrare figure leggendarie della musica contemporanea, con forte coinvolgimento del pubblico.

Il sostegno di DG Cinema e Audiovisivo e Film Commission della Regione Campania conferma il ruolo centrale del festival nella cultura estiva ischitana. L'evento è concepito per un pubblico internazionale, unendo cinema, musica popolare e spettacolo dal vivo, con particolare attenzione a fan e appassionati.

Storia e impatto culturale dell'Ischia Global

Fondato da Pascal Vicedomini, l'Ischia Global Film & Music Festival è tra le manifestazioni culturali più significative dell'estate mediterranea. Ponte tra cinema e musica mondiale, attira annualmente artisti, produttori e pubblico internazionale. Nelle sue ventiquattro edizioni, ha ospitato retrospettive, anteprime, omaggi e programmi speciali. Il Cinema Teatro Excelsior e Piazza San Girolamo sono le sedi principali, per ampia partecipazione.

La manifestazione valorizza Ischia e la Campania, con attenzione mediatica. L'omaggio a Michael Jackson e gli altri eventi ne riaffermano il carattere internazionale e cross-disciplinare, promuovendo il dialogo tra musica, cinema e cultura contemporanea.