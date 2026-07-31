Dal 3 al 5 agosto 2026, la suggestiva Piazzetta San Girolamo, nel cuore pulsante di Ischia Porto, si prepara ad accogliere la terza edizione dell’Ischia Noir Festival. L’evento, organizzato dall’Associazione IschiaMia, si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate campana, trasformando l'isola in un vibrante punto d'incontro culturale. La rassegna promette tre giorni intensi dedicati al mistero, intrecciando sapientemente libri, cinema, arte, musica ed esperienze sensoriali, con l'obiettivo di esplorare il genere noir in tutte le sue sfaccettature e di favorire un dialogo aperto tra autori, artisti e pubblico.

Un programma tra letteratura, cinema e percorsi sensoriali

Il calendario della manifestazione si presenta ricco e variegato, con un'ampia offerta di appuntamenti a ingresso libero. Il cuore letterario del festival vedrà la partecipazione di alcuni tra i nomi più autorevoli della narrativa italiana contemporanea, tra cui spiccano Maurizio de Giovanni, Gabriella Genisi, Giuseppe Petrarca, Isabella Pedicini, Francesca Sbardellati, Ercole Rocchetti e Vania Colasanti. Questi stimati autori saranno protagonisti di incontri e dibattiti, presentando i loro ultimi lavori editoriali e dialogando con giornalisti e operatori del settore. Il festival rinnova inoltre la sua consolidata collaborazione con Gennaro Maria Cedrangolo, ideatore del progetto CortoNero.

Questa sezione cinematografica offrirà al pubblico una selezione curata di cortometraggi dedicati al genere noir, fornendo uno sguardo approfondito sulle nuove tendenze e sui linguaggi espressivi del cinema contemporaneo.

Esperienze immersive e iniziative per i più giovani

Tra le proposte più originali di questa edizione spicca il Percorso Olfattivo “Dalle Isole Eolie a Ischia”, un'esperienza unica ideata da Olga Iossa, direttrice creativa del brand EolieParfums. Questo suggestivo viaggio sensoriale si terrà il 4 agosto nella splendida cornice di Villa Araucaria, in zona Punta Molino. Attraverso le essenze del Mediterraneo, i visitatori saranno guidati alla scoperta di emozioni, ricordi e paesaggi raccontati unicamente attraverso il profumo, dimostrando come anche l'olfatto possa trasformarsi in uno straordinario strumento di narrazione e coinvolgimento.

Il festival non dimentica i più giovani, dedicando loro ‘Mystery Kids’, un laboratorio interattivo pensato per bambini dai sei ai dieci anni. Questa iniziativa, che inaugurerà la rassegna nel pittoresco borgo di Ischia Ponte, mira ad avvicinare le nuove generazioni al mondo dell'enigma e della fantasia, stimolando la creatività attraverso il gioco. A chiudere la tre giorni di cultura e racconto sarà la musica della tradizione, con il concerto di musica classica napoletana offerto dall’associazione musicale La Ghironda, che accompagnerà il pubblico nel saluto finale.

Il noir: uno sguardo sulla realtà e sull'animo umano

Angela Cimmino, presidente dell’associazione IschiaMia, sottolinea come il noir non sia semplicemente un genere letterario, ma piuttosto «uno sguardo sulla realtà, un modo di raccontare l'animo umano, le sue ombre, le sue passioni e i suoi misteri».

In questa prospettiva, l'Ischia Noir Festival si propone come un luogo d'incontro e di dialogo tra linguaggi artistici diversi, dove libri, cinema, profumi e musica si fondono per offrire al pubblico un'esperienza culturale coinvolgente e pienamente accessibile. Trasformando il centro di Ischia in un vero e proprio salotto culturale sotto le stelle, l'evento si conferma uno degli appuntamenti più originali dell’estate campana. In un'isola celebre per il turismo e il paesaggio, il festival sceglie di raccontarne anche il volto culturale, facendo della piazza un dinamico spazio di confronto tra scrittori, registi, artisti e lettori. Il mistero, dunque, non è inteso come mero espediente narrativo, ma come una chiave profonda per leggere la società, la memoria e le emozioni umane.