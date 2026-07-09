La Liguria si conferma tra le regioni italiane con la più bassa propensione alla lettura. Quasi mezzo milione di persone residenti non legge mai un libro, un dato significativo che emerge da un'analisi sulle abitudini culturali dei cittadini liguri. L'indagine rivela una percentuale considerevole della popolazione distante dal mondo della lettura. La quota di chi non si dedica ai libri si attesta su numeri rilevanti, segnalando una tendenza stabile negli ultimi anni e che merita costante attenzione.

La situazione della lettura in Liguria: i dati chiave

Il numero preciso di liguri che non legge libri è di circa 470.000 persone. Questa cifra rappresenta una porzione considerevole della popolazione regionale. La percentuale di non lettori in Liguria è superiore alla media nazionale, un aspetto che distingue il contesto ligure. Il fenomeno della scarsa lettura si manifesta trasversalmente in tutte le fasce d'età, con una particolare incidenza tra gli adulti e gli anziani. Sebbene la lettura sia più diffusa tra le donne rispetto agli uomini, questo divario non è sufficiente a modificare la tendenza generale di scarsa partecipazione alla lettura nella regione.

Iniziative e prospettive future

Il quadro complessivo posiziona la Liguria tra le regioni con una minore abitudine alla lettura, una realtà che richiede interventi mirati.

Le iniziative promosse da enti locali e biblioteche sono orientate a incentivare l'avvicinamento ai libri, con un focus particolare sui più giovani. Tuttavia, i dati attuali indicano che l'impatto di queste azioni è ancora limitato rispetto all'obiettivo di aumentare il numero di lettori abituali. Questa analisi fornisce un punto di riferimento essenziale per valutare l'efficacia delle politiche culturali regionali e per orientare futuri interventi strategici volti a promuovere una maggiore diffusione della lettura sul territorio ligure.