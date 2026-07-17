L'Italia sarà il Paese ospite d'onore alla quarantesima Fiera Internazionale del Libro di Guadalajara, dal 28 novembre al 6 dicembre 2026. L'evento segna il ritorno dell'Italia, dopo diciotto anni, alla più importante fiera mondiale del libro ispanofono. Il presidente AIE, Innocenzo Cipolletta, ha annunciato l'intenzione di "raccontare la ricchezza e il pluralismo dell'editoria italiana: letteratura, scienza, arte, fumetto, cinema e nuove narrazioni".

Il programma culturale italiano è ricco, con focus sul ruolo femminile nell'editoria. Esplorerà romanzo, giallo, racconto sportivo, e temi di scienza, natura, etica, tecnologia.

Ampio spazio al mondo dell'immagine, con mostre e incontri su maestri e nuovi talenti, tra fumetto e graphic novel. Cipolletta ha evidenziato il "valore del lavoro dei nostri editori e della nostra industria culturale", grazie agli oltre trenta editori nel Padiglione Italia, definendo Guadalajara "un viaggio nella terra del libro".

Anniversari e tradizione

La partecipazione italiana celebrerà importanti anniversari del 2026: gli 800 anni dalla morte di San Francesco, il centenario del Premio Nobel a Grazia Deledda e a Dario Fo, i 150 anni dalla nascita di Filippo Tommaso Marinetti e i 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi. Mostre e incontri dedicati a queste figure rafforzeranno il legame tra tradizione e innovazione editoriale.

Il programma completo è stato presentato a Roma, presso la Sala delle Conferenze Internazionali della Farnesina, il 17 luglio 2026 alle ore 12:00. Hanno partecipato i Ministri Antonio Tajani (Esteri) e Alessandro Giuli (Cultura), i vertici della Fiera di Guadalajara e le istituzioni italiane.

La Fiera e i suoi protagonisti

La Fiera Internazionale del Libro di Guadalajara è una delle manifestazioni editoriali più significative a livello globale. L'edizione 2026 è per l'Italia una vetrina cruciale per esaltare la cultura nazionale. Alla presentazione hanno preso parte, oltre a Innocenzo Cipolletta (AIE), Matteo Zoppas (ICE – Agenzia), José Trinidad Padilla López (Fiera di Guadalajara), Marisol Schulz (FIL) e Genaro Lozano (Ambasciatore Messico in Italia).

Un momento saliente della presentazione è stato il dialogo tra la direttrice della FIL, Marisol Schulz, e le scrittrici italiane Olga Campofreda e Viola Ardone, offrendo una preziosa anteprima dei contenuti culturali. Il Padiglione Italia, con oltre trenta editori, sarà fulcro di incontri, esposizioni e iniziative per approfondire i linguaggi dell'editoria italiana: narrativa, scienza, cultura visiva, industria del libro. La presenza italiana si configura come uno degli appuntamenti più articolati e significativi del calendario culturale internazionale.