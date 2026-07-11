La seconda edizione dell’Italian Global Series Festival, dal 3 luglio 2026 tra Rimini e Riccione, si è conclusa con un bilancio positivo. L'evento ha offerto incontri, masterclass e anteprime, riunendo protagonisti della serialità italiana e internazionale. I vincitori sono stati annunciati al Teatro Galli di Rimini.

Nel Concorso Fiction Italiana Edita, "Portobello" di Marco Bellocchio ha trionfato con Miglior Miniserie, Miglior Regia Miniserie e Miglior Sceneggiatura Miniserie. La Miglior Serie Drama è andata a "Guerrieri – La regola dell’equilibrio", la Miglior Comedy a "Pesci piccoli – Stagione 2" e il Miglior Tv Movie a "Franco Battiato.

Il lungo viaggio". "La legge di Lidia Poët – Stagione 3" ha ricevuto il Premio Maximo Gruppo FS – Miglior Serie e la Miglior Regia Drama, per rilevanza culturale e successo di pubblico.

Premi Internazionali e Riconoscimenti Speciali

Il Concorso Internazionale Drama ha visto Elena Sofia Ricci premiata come Best Drama Actress per "I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere". La svedese "Burden of Justice" ha vinto Best Drama Series e Best Drama Director (Lisa Linnertorp), mentre Rafe Spall è stato Best Drama Actor per "Secret Service". Nelle Limited Series, la francese "Laura’s Treatment" ha ottenuto Best Limited Series e il premio per Valérie Bonneton. Doppio successo per la cilena "Raza Brava", con Hernán Caffiero (Best Limited Series Creator/Director) e Gabriel Muñoz (Best Limited Series Actor).

Premi speciali al Teatro Galli: Breakthrough Storyteller Award a Richard Gadd ("Half Man") e Maximo Excellence Award a Natasha Lyonne. La sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni, ha elogiato il successo, notando come le star internazionali abbiano "abbracciato il clima della Romagna". Ha rimarcato l'importanza dei cento studenti alle masterclass, definendola "forse la soddisfazione più grande".

L'Inaugurazione e i Protagonisti

L'inaugurazione del 4 luglio 2026 al Teatro Galli di Rimini ha visto Matilde Gioli (madrina) e Sergio Friscia (co-conduttore) enfatizzare il ruolo delle serie tv come eredi della tradizione felliniana. Tra gli ospiti internazionali: lo showrunner Carlton Cuse ("Lost"), lo sceneggiatore premio Oscar John Ridley ("12 anni schiavo") e il produttore Roberto Sessa.

Il festival ha accolto Francesco Piccolo, Robert Powell, Rita Pavone e Titus Welliver. Elena Sofia Ricci ha evidenziato il riscatto delle serie tv. L'edizione ha ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica. Duccio Forzano ha diretto la cerimonia; le giurie includevano Nicholas Meyer, Marti Noxon e Bruno Goeury.

L'Italian Global Series Festival si consolida come evento di spicco nel panorama culturale e audiovisivo. La partecipazione di studenti e l'apertura a produzioni straniere rafforzano la sua posizione in Romagna. Coinvolgimento del pubblico, attenzione per i bambini e qualità dei contenuti hanno contribuito al successo.