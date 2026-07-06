Ventimiglia ha ospitato il 5 luglio 2026 l'evento "Itinerari d'autore", un'iniziativa che ha messo in risalto la storia delle Ferrovie dello Stato attraverso un treno speciale. La manifestazione ha richiamato numerosi appassionati e curiosi, offrendo un suggestivo viaggio nel tempo e nella memoria ferroviaria italiana.

Il Treno Storico e il Suo Percorso Narrativo

Allestito con cura per l'occasione, il treno storico ha condotto i partecipanti attraverso le tappe più significative della storia delle Ferrovie dello Stato. Un'attenzione particolare è stata dedicata alle cruciali linee che connettono la Liguria al resto del Paese.

Lungo il percorso, sono stati svelati aneddoti e curiosità sulle tratte ferroviarie, sulle locomotive d'epoca e sulle profonde trasformazioni che hanno caratterizzato il settore nel corso dei decenni.

Ventimiglia: Crocevia Ferroviario e Simbolo di Connessione

La scelta di Ventimiglia, città di confine e snodo cruciale per i collegamenti ferroviari tra Italia e Francia, come sede di questa iniziativa non è stata casuale. L'evento ha voluto evidenziare l'importanza strategica delle infrastrutture ferroviarie per lo sviluppo territoriale e per la promozione di una mobilità sostenibile. Durante la presentazione, è stato enfaticamente dichiarato che «il treno rappresenta un ponte tra passato e futuro», sottolineando il suo valore intrinseco al di là della mera funzione di trasporto.

L'iniziativa ha registrato la partecipazione attiva di rappresentanti delle istituzioni locali e di Ferrovie dello Stato, i quali hanno congiuntamente ribadito il loro impegno nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale intrinsecamente legato al mondo ferroviario. Questo evento si inserisce in un più ampio programma volto a sensibilizzare il pubblico sull'importanza della ferrovia non solo come efficiente mezzo di trasporto, ma anche come elemento identitario fondamentale per numerose comunità italiane.