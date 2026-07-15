L'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) di Valencia e la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo Madrid hanno inaugurato con successo la mostra intitolata 'Ti chiamo corpo'. Questa doppia personale, che vede protagonisti gli artisti Irene Grau e Marco Giordano, si inserisce nell'importante programma 'Territori in transito / Solo duo' dell’IVAM, confermando l'impegno nella promozione dell'arte contemporanea. Curata da Alicia Ventura e Bernardo Follini, l'esposizione presenta un corpus significativo di 52 opere, spaziando tra pittura, fotografia, scultura e installazione.

L'obiettivo centrale è mettere in dialogo i linguaggi espressivi dei due artisti, concentrandosi in particolare sul complesso rapporto tra l'essere umano, la natura e le infrastrutture che definiscono il nostro mondo contemporaneo.

Il dialogo tra corpo, natura e infrastrutture nell'arte

La mostra 'Ti chiamo corpo' esplora in profondità la relazione e la tensione intrinseca tra il corpo umano e il cosiddetto 'mondo più che umano'. Questo ampio orizzonte concettuale abbraccia una vasta gamma di elementi, dalle specie vegetali e minerali fino alle complesse infrastrutture che permeano i nostri ecosistemi urbani. Il titolo stesso dell'esposizione, 'Ti chiamo corpo', allude all'atto profondo di riconoscere questi elementi, siano essi naturali o artificiali, come veri e propri corpi, entità dotate di una propria essenza con cui è possibile entrare in contatto e stabilire un dialogo.

L'artista Irene Grau, in particolare, utilizza il proprio corpo come strumento primario per interagire con il paesaggio naturale, creando opere che sono spesso il risultato diretto di azioni performative e di interventi materici. Le sue creazioni includono cicli noti come 'brillo abrigo' (2024) e 'Iron / A hierro' (2023-2024), nei quali l'artista incide, macchia con ossido e acqua le tele, trasformando la forza della natura in linguaggio pittorico. A queste si aggiunge una nuova produzione realizzata con le polveri ceramiche tipiche della zona di Castellón, arricchendo ulteriormente il suo percorso di ricerca.

Installazioni e nuove prospettive nel ciclo 'Territori in transito'

Parallelamente, la ricerca artistica di Marco Giordano si sviluppa attraverso un approccio che privilegia la parola, il suono e la materia, suggerendo la presenza del corpo piuttosto che esibirla direttamente.

La sua imponente installazione centrale, intitolata 'Gridlocks' (2026), è un'opera chiave che si compone di assemblaggi di materiali eterogenei come alluminio, rame, fibra di vetro e plastica. Questi elementi, recuperati dal disassemblaggio di cavi a Glasgow, sono intrinsecamente legati alle infrastrutture energetiche, spesso invisibili ma fondamentali per le nostre città. Attraverso 'Gridlocks', Giordano invita a una riflessione critica sul tema della transizione energetica e sulle logiche produttive ed estrattive che la sottendono. La mostra, frutto di una coproduzione tra l'IVAM e la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, include anche la presentazione di nuove opere concepite e realizzate specificamente per gli spazi espositivi del museo, offrendo un'esperienza immersiva e site-specific.

Un ponte culturale: collaborazione internazionale e futuro dell'esposizione

Questa significativa iniziativa culturale sottolinea e rafforza l'impegno costante della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo nella promozione dell'arte contemporanea italiana su scala internazionale. La collaborazione con importanti istituzioni europee, come l'IVAM, si conferma un pilastro strategico per la diffusione e la valorizzazione del talento artistico italiano oltre i confini nazionali. Dopo il successo della tappa spagnola a Valencia, la mostra 'Ti chiamo corpo' intraprenderà un nuovo percorso espositivo. Sarà infatti allestita a Palazzo Re Rebaudengo di Guarene, in provincia di Cuneo, a partire da gennaio 2027, offrendo al pubblico italiano l'opportunità di scoprire e apprezzare il dialogo innovativo tra Irene Grau e Marco Giordano.