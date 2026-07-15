J-Ax, nome d’arte di Alessandro Aleotti, si prepara a lanciare il suo nuovo album, intitolato «Vita Morte Miracoli», in uscita il 4 settembre 2026. Il disco, pubblicato su etichetta Columbia Records/Sony Music Italy, è descritto dall’artista stesso come un’esplorazione profonda e multisfaccettata dell’esistenza. «Quando mi chiedono di cosa parla il nuovo disco, non so cosa rispondere perché non parla di una cosa sola», ha dichiarato J-Ax. «Parla di tutte quelle volte che pensi di aver capito tutto, invece la vita ti dà due schiaffetti e cambia le carte, parla di quando cadi, di quando ti rialzi, di quando sbagli, di quando impari… Parla di chi hai avuto accanto e di chi hai dovuto lasciare andare e parla del fatto che alla fine ho capito una cosa sola: che noi non siamo solo i nostri successi, ma siamo soprattutto le nostre cadute.

E forse è proprio dalle cadute che nascono le canzoni migliori. Per questo il disco si chiama Vita Morte Miracoli».

Questo nuovo progetto discografico si configura come una narrazione intensa e senza filtri, che fonde sonorità rap con influenze country e folk americano. L’album traccia un quadro personale e sociale dell’autore, offrendo riflessioni sulle battaglie interiori e sulla società contemporanea. Con elementi di satira, autobiografia e il suo inconfondibile spirito ribelle, «Vita Morte Miracoli» non è solo un titolo, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti di un artista che, a oltre trent’anni dal debutto, continua a innovare nelle tematiche e nei suoni. Il percorso musicale si snoda tra la messa in scena delle proprie vulnerabilità e la celebrazione dei legami autentici, con un’attenzione particolare agli affetti e alle scelte di vita.

Il «Vita Morte Miracoli Tour 2026»: date e omaggi

A supporto dell’album, J-Ax intraprenderà il «Vita Morte Miracoli Tour 2026», che lo vedrà esibirsi in quattro date nei principali club italiani. Le tappe previste sono il 10 e l’11 ottobre al Fabrique di Milano e il 23 e 24 ottobre all’Atlantico di Roma. La data inaugurale del 10 ottobre al Fabrique ha già registrato il sold out. Durante i concerti, l’artista milanese proporrà i brani inediti del nuovo album insieme ai grandi successi che hanno costellato la sua carriera, dagli esordi con gli Articolo 31 fino alla produzione solista. Un momento speciale dello spettacolo sarà dedicato a Guido Style e Fausto Cogliati, amici e collaboratori scomparsi, ai quali J-Ax renderà un sentito omaggio.

Questo tour segna il ritorno di J-Ax alla dimensione più intima e ravvicinata dei club, dove porterà in scena non solo le nuove canzoni ma anche le hit generazionali che hanno attraversato oltre tre decenni di musica italiana.

Una carriera tra record, collaborazioni e Sanremo

La carriera di J-Ax è costellata di numeri impressionanti: vanta 71 dischi di Platino e 18 dischi d’Oro, oltre tre miliardi di stream e più di sette milioni di follower sui social network. L’artista ha dimostrato una notevole capacità di spaziare tra diversi generi musicali, dagli esordi con gli Articolo 31 agli album solisti come «Di Sana Pianta», «Il bello d’esser brutti» – certificato quattro volte platino – e «ReAle».

Da non dimenticare la proficua collaborazione con Fedez, che ha dato vita a brani di successo come «Vorrei ma non posto» e «Senza pagare». Tra le sue produzioni più recenti spiccano «Tutto tua madre», un racconto autobiografico sulla paternità, e la partecipazione alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano «Italia Starter Pack». Il nuovo tour si inserisce in un percorso artistico continuo, che include album come «PROTOMARANZA» e tour come «Non Aprite quel Teatro», confermando la sua costante ricerca espressiva e il profondo legame con le radici dell’hip hop italiano.