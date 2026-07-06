L'attore e regista James Franco ha annunciato l'intenzione di girare una commedia ambientata a Napoli, un nuovo progetto che arricchisce il suo già vasto e variegato percorso artistico. La notizia è stata rivelata durante un incontro al Filming Sardegna Festival, dove Franco ha delineato un intenso programma di iniziative future che spaziano dal cinema al teatro.

Tra i vari impegni, la commedia napoletana si distingue come la novità più significativa. Franco ha specificato di averla scritta in collaborazione con lo sceneggiatore Maurizio Braucci, dichiarando: “Girerò una storia napoletana, che ho scritto con lo sceneggiatore Maurizio Braucci, e sarà una sorta di commedia”.

Questo annuncio segna un momento di rinnovata effervescenza creativa per l'artista.

I nuovi progetti tra Hollywood e il palcoscenico italiano

Oltre alla commedia partenopea, James Franco ha presentato altri importanti progetti. Tra questi, spicca un prequel del celebre personaggio di Rambo, intitolato "John Rambo", nel quale l'attore ricoprirà un ruolo secondario. La regia sarà affidata a Jalmari Helander, noto per la sua maestria nelle scene d'azione, mentre Sylvester Stallone figurerà come produttore.

Franco ha anche illustrato i dettagli del suo recente lavoro teatrale, "Desert Films", un'opera dedicata alla figura di Robert Blake. Lo spettacolo ha già debuttato con successo in California e si prepara a sbarcare in Italia grazie a una partnership con il Teatro Bellini di Napoli, una struttura che Franco ha definito “molto seria e d’avanguardia”.

L'intenzione è quella di portare la rappresentazione anche a Milano, Firenze e Roma, consolidando il legame dell'attore con il panorama culturale italiano.

La pièce teatrale "Desert Films" si concentra sulla figura controversa di Robert Blake, esplorando temi universali come la caduta e la possibilità di redenzione. Franco ha sottolineato l'importanza di questa collaborazione, affermando che “inizierà la nostra partnership che mi porterà a recitare anche a Milano, Firenze, Roma”.

Il legame con Napoli e il cinema neorealista

La connessione di James Franco con la cultura italiana si rafforza ulteriormente attraverso collaborazioni significative. Un esempio è il film "Hey Joe", diretto da Claudio Giovannesi, un'opera neorealista ambientata nella Napoli del dopoguerra.

Franco interpreta un ex marinaio americano che torna in città per conoscere il figlio avuto durante la Seconda guerra mondiale.

L'attore ha evidenziato il pieno supporto ricevuto per questo progetto, spiegando come "Hey Joe" sia “un’opera supportata totalmente”. Ha inoltre osservato che un'iniziativa cinematografica di tale natura sarebbe stata "molto più complessa da realizzare" negli Stati Uniti, sottolineando la specificità e il valore del contesto produttivo italiano.

Riflessioni personali e la ricerca dell'equilibrio

Durante l'incontro, James Franco ha condiviso anche alcune riflessioni sul suo percorso personale e professionale, ponendo l'accento sull'importanza dell'equilibrio tra vita e lavoro.

“Ho lavorato molto duramente da quando avevo 18 anni. Fino ai 28 non ho avuto una vita, solo studio, prove e lavoro”, ha raccontato. Questa esperienza lo ha portato a consigliare al suo "io" più giovane di "rilassarsi e divertirsi di più, di trovare un equilibrio".

Franco ha argomentato che una vita ricca di esperienze personali è fondamentale per la creatività artistica: “Se ti dedichi completamente al tuo mestiere, non avrai una vita da cui trarre ispirazione anche per il tuo lavoro. Hai bisogno di una vita per poter fare della buona arte”. Questa visione evidenzia la sua profonda comprensione del processo creativo.

L'eclettismo di Franco, che lo vede spaziare tra regia, sceneggiatura, pittura, fotografia e scrittura, trova in Napoli un crocevia culturale e creativo ideale.

La scelta della città partenopea per la sua nuova commedia cinematografica, insieme al coinvolgimento di realtà teatrali come il Bellini e di figure legate al neorealismo, conferma il ruolo di Napoli come centro di ispirazione internazionale per l'artista.