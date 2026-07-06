L'attore e regista James Franco ha annunciato, in occasione del Filming Sardegna Festival, l'imminente realizzazione di una commedia ambientata a Napoli. Il progetto, scritto in collaborazione con lo sceneggiatore Maurizio Braucci, si inserisce nel consolidato rapporto dell'artista con l'Italia, arricchendo ulteriormente il suo eclettico percorso creativo che spazia dalla regia alla sceneggiatura, dalla pittura alla fotografia e alla scrittura di romanzi. Franco, già noto per la sua acclamata interpretazione di James Dean che gli valse un Golden Globe, ha dichiarato: “Girerò una storia napoletana, che ho scritto con lo sceneggiatore Maurizio Braucci, e sarà una sorta di commedia”.

Questo annuncio sottolinea un legame sempre più profondo con il nostro paese, rafforzato anche dalla sua recente esperienza nel film 'Hey Joe' di Claudio Giovannesi, dove ha vestito i panni di un ex marinaio americano tornato a Napoli per incontrare il figlio avuto durante la Seconda guerra mondiale.

Durante l'evento, Franco ha anche fornito dettagli su altri impegni professionali. Sarà infatti coinvolto, con un ruolo secondario, nel prequel hollywoodiano di Rambo, intitolato 'John Rambo'. Il film, diretto dal regista finlandese Jalmari Helander, vedrà Sylvester Stallone in veste di produttore. Questa partecipazione segna il suo ritorno a produzioni di grande respiro internazionale, dopo un periodo di pausa e riflessione seguito a vicende personali che avevano rallentato la sua carriera nel 2018.

Riguardo a 'John Rambo', Franco ha precisato: “Non ci sarà ovviamente Sylvester Stallone che figura invece come produttore. Si vedranno le vicende di un giovane Rambo la cui storia come saprete inizia con il suo ritorno dalla guerra del Vietnam”.

"Desert Films": tour teatrale e partnership con il Teatro Bellini

Accanto all'attività cinematografica, James Franco prosegue il suo impegno nel mondo del teatro con 'Desert Films', una pièce da lui scritta e dedicata alla complessa figura dell'attore Robert Blake. Dopo una serie di rappresentazioni di successo in California, Franco ha avviato una significativa partnership con il Teatro Bellini di Napoli, riconosciuto come un punto di riferimento d'avanguardia per la scena contemporanea nel Sud Italia.

Questo accordo prevede un tour teatrale che porterà lo spettacolo anche a Milano, Firenze e Roma, estendendo così la portata del lavoro dell'attore-regista sul territorio nazionale. 'Desert Films' esplora la vita di Robert Blake, celebre protagonista di 'A sangue freddo' e della serie televisiva 'Baretta', la cui figura fu al centro di una controversa vicenda giudiziaria che lo vide accusato e successivamente assolto dall'omicidio della moglie nei primi anni Duemila.

Franco ha espresso un profondo interesse per temi quali la caduta personale e la possibilità di un riscatto, elementi centrali nella narrazione della storia di Blake. Ha sottolineato: “Con Desert Films mi sono esibito già in California, ma ho preso già contatto con il teatro Bellini di Napoli, che è una struttura molto seria e d'avanguardia, e ora inizierà la nostra partnership che mi porterà a recitare anche a Milano, Firenze, Roma”.

Visione artistica e ricerca di equilibrio

Durante la sua permanenza in Italia, James Franco ha avuto l'opportunità di approfondire la scena teatrale di Napoli e Roma, sviluppando una sentita ammirazione per alcuni tra i principali registi italiani, tra cui Matteo Garrone e Pietro Marcello. Il coinvolgimento con il Teatro Bellini rappresenta, in quest'ottica, la naturale evoluzione di un percorso di avvicinamento all'innovazione e alla sperimentazione nel panorama teatrale italiano. L'artista ha inoltre condiviso una riflessione personale sull'importanza di trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata, un tema che ha segnato profondamente il suo percorso: “Ho lavorato molto duramente da quando avevo diciotto anni.

Fino ai ventotto non ho avuto una vita, solo studio, prove e lavoro. A quel ragazzo direi di rilassarsi e divertirsi di più, di trovare un equilibrio”.

L'intensa attività di James Franco in Italia negli ultimi anni si concretizza in un'ampia gamma di progetti, sia cinematografici che teatrali, spaziando tra commedie e drammi. Il prossimo debutto del prequel 'John Rambo', atteso per giugno del prossimo anno, e l'imminente produzione della commedia napoletana, confermano la sua presenza sempre più dinamica e influente nella cultura italiana contemporanea.