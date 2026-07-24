Il 24 luglio 2026, una corte d’appello federale di New York ha chiuso la disputa legale per violazione del copyright tra l’artista Jeff Koons e Michael Hayden. La controversia, iniziata con una denuncia di Hayden nel dicembre 2021, riguardava l’uso non autorizzato di un serpente di polistirolo, creato nel 1988 come oggetto di scena per Ilona Staller (alias Cicciolina), in tre opere della celebre serie di Koons 'Made in Heaven'. Hayden chiedeva un risarcimento per l’impiego del serpente in opere quali una litografia del 1989 (commissionata dal Whitney), una scultura policroma di legno e il dipinto a olio 'Jeff nella Posizione di Adamo', senza credito né compenso.

Le motivazioni della Corte d'Appello

La corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado (febbraio 2025) a favore di Koons, argomentando la tardività dell'azione legale di Hayden. Sebbene l'artista avesse registrato il copyright solo nel 2019, i giudici hanno ritenuto che il successo internazionale e la vasta visibilità della serie 'Made in Heaven' avrebbero dovuto renderlo consapevole molto prima.

Il collegio dei giudici ha ribadito che, pur non richiedendo un monitoraggio costante dei media ai detentori di copyright, la 'discovery rule' non permette di ignorare una «massiccia copertura mediatica internazionale sulle opere contestate per poi agire a distanza di oltre trent’anni». L’azione di Hayden è stata quindi dichiarata prescritta, superando il termine legale di tre anni.

La corte ha inoltre respinto la richiesta di Hayden di applicare il Digital Millennium Copyright Act, sia in primo che in secondo grado, poiché la recente pubblicazione della serie sul sito di Koons non è stata considerata una nuova violazione autonoma. Gli avvocati delle parti non hanno rilasciato dichiarazioni dopo la sentenza.

Precedenti legali di Jeff Koons

Koons non è nuovo a contenziosi legali: nel 2021, in Francia, ha perso una causa per plagio relativa a una scultura della serie 'Banality', con condanna al risarcimento e divieto di esposizione. La sentenza di New York ribadisce l’importanza della tempestività nell’azione legale, specie per artisti e opere di rilievo internazionale.