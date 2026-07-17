A Jesi, Palazzo Pianetti ospita un'importante esposizione dedicata a Mario Pompei, figura di spicco nel panorama artistico. La mostra, intitolata 'Essere scenografo', offre un viaggio immersivo nel suo universo creativo, presentando una ricca selezione di bozzetti, scene e costumi originali che hanno segnato la sua prolifica carriera di scenografo e illustratore.

L'allestimento permette ai visitatori di esplorare il processo creativo che ha portato alla realizzazione di numerosi spettacoli teatrali. Attraverso disegni, schizzi e modelli, si osservano le fasi di ideazione e sviluppo delle sue opere, testimoniando la varietà di tecniche e materiali impiegati.

L'esposizione mette in luce il suo significativo contributo alla scenografia teatrale e all'arte visiva, evidenziando le principali tappe artistiche della sua produzione.

La mostra a Palazzo Pianetti: un omaggio all'arte di Pompei

La rassegna si tiene a Palazzo Pianetti, edificio storico nel cuore di Jesi e una delle più importanti sedi museali cittadine. Noto per ospitare eventi culturali e mostre dedicate all'arte e alla storia locale, il Palazzo offre il contesto ideale. L'iniziativa si inserisce nella programmazione culturale delle Marche, valorizzando il patrimonio artistico e culturale del territorio. L'evento è un'occasione significativa per approfondire il lavoro di Mario Pompei e comprendere il ruolo essenziale della scenografia negli spettacoli dal vivo, attraverso le sue opere originali, inclusi bozzetti e costumi che hanno animato numerose rappresentazioni teatrali.

Mario Pompei: il maestro della scenografia e le iniziative collaterali

Mario Pompei è riconosciuto per la sua lunga e significativa attività come scenografo, con collaborazioni che hanno coinvolto teatri e istituzioni culturali nelle Marche e in altre regioni italiane. La mostra a Jesi, intitolata 'Essere scenografo', si affianca ad altre iniziative che celebrano la sua carriera, tra cui la fiaba musicale 'Le peripezie di Pinco Pallino'. Queste proposte culturali permettono di esplorare i diversi aspetti della produzione artistica di Pompei, offrendo un quadro articolato della sua esperienza professionale e del suo impatto nel mondo dello spettacolo.