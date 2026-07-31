Il Teatro Pergolesi di Jesi, di Ancona, ha celebrato la sua recente iscrizione tra i patrimoni Unesco. Sabato 1 agosto, il teatro ha aperto le porte alla cittadinanza a ingresso libero dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.30, per esplorare foyer e sala.

L'accoglienza è stata curata dal picchetto d'onore della Polizia Locale. All'interno, il sipario storico, dipinto nel 1850 da Luigi Mancini e raffigurante l'ingresso dell'imperatore Federico II, calato. La visita è stata arricchita da un sottofondo musicale con opere di Giovanni Battista Pergolesi e Gaspare Spontini.

Il Riconoscimento UNESCO e la Storia del Teatro

Fondato nel 1798, il Teatro Pergolesi è un importante esempio di teatro storico italiano. Il riconoscimento Unesco, con altri teatri storici del centro Italia, ne sottolinea il valore culturale e architettonico, elevandolo a patrimonio dell’umanità. Il sindaco di Jesi, Lorenzo Fiordelmondo, ha dichiarato: “Dentro il nostro teatro si misura tanto della storia, dell'intelligenza e della capacità della città”. E ha aggiunto: “Sapere che tutto questo diventa, insieme alla cultura dei teatri condominiali del centro Italia, patrimonio dell'umanità, è qualcosa che ci emoziona e ci riempie di gioia”.

L'evento è stato organizzato in collaborazione con la Fondazione Pergolesi Spontini, che da anni valorizza e promuove il teatro.

Il sindaco ha espresso gratitudine, sottolineando come il Pergolesi “non sia solo storia, ma anche arte viva e vitale”.

La Fondazione Pergolesi Spontini: Promozione e Tutela

La Fondazione Pergolesi Spontini, ente gestore, promuove e salvaguarda il patrimonio locale. La fondazione si impegna nell'organizzazione di eventi e spettacoli per mantenere viva la tradizione musicale e teatrale. Attraverso il riconoscimento Unesco, il Teatro Pergolesi è ulteriormente valorizzato come simbolo di eccellenza culturale e riferimento per comunità e visitatori.

La giornata di festa è stata significativa per Jesi, che ha celebrato pubblicamente il valore storico e culturale del proprio teatro, ora parte integrante del patrimonio dell’umanità.