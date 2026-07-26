Il Teatro Pergolesi di Jesi è stato ufficialmente inserito nel prestigioso patrimonio mondiale Unesco, un riconoscimento di portata storica che il primo cittadino di Jesi ha prontamente definito un "fatto straordinario". Questo importante annuncio, giunto il 26 luglio 2026, sottolinea con forza l'importanza intrinseca e duratura del teatro, sia dal punto di vista storico che culturale, per la città di Jesi e per l'intera regione Marche.

Il sindaco ha evidenziato come questo risultato eccezionale rappresenti un profondo motivo di orgoglio per l'intera comunità jesina, configurandosi al contempo come una straordinaria opportunità di valorizzazione e promozione del ricco patrimonio culturale locale.

Il Teatro Pergolesi, già ampiamente riconosciuto per la sua inestimabile rilevanza artistica e per la sua pregevole architettura, entra così a far parte di una ristretta cerchia di siti tutelati dall'Unesco, confermando inequivocabilmente il suo valore universale. "Questo riconoscimento premia anni di impegno costante nella tutela e nella promozione della nostra eccellenza culturale", ha dichiarato il sindaco, ponendo l'accento sul ruolo centrale e insostituibile che il teatro riveste nella vita e nell'identità cittadina.

Il significato profondo del riconoscimento Unesco

L'inclusione del Teatro Pergolesi nel patrimonio Unesco costituisce un passaggio di significativa importanza per la città di Jesi e per l'intero territorio marchigiano.

Edificato nel Settecento e intitolato al celebre compositore Giovanni Battista Pergolesi, il teatro è da lungo tempo un punto di riferimento imprescindibile per la cultura, l'arte e, in particolare, per la musica lirica. Il prestigioso riconoscimento Unesco, come sottolineato dal sindaco, "testimonia in modo eloquente la capacità della città di Jesi di custodire con cura e valorizzare appieno i propri inestimabili tesori artistici e culturali", proiettandoli su una scena internazionale.

Teatro Pergolesi: storia, arte e centralità per Jesi

Il Teatro Pergolesi si erge come uno degli edifici storici più emblematici e rappresentativi di Jesi. La sua struttura maestosa e la sua ricca storia lo rendono un fulcro della vita culturale.

Al suo interno, ospita regolarmente stagioni liriche di alto livello e concerti di prestigio, capaci di attrarre un vasto pubblico proveniente da ogni parte d'Italia e anche dall'estero. La sua architettura, caratterizzata da dettagli raffinati, e la sua acustica, considerata di eccezionale pregio, contribuiscono a renderlo un gioiello unico. Il sindaco ha voluto rimarcare con forza come il teatro non sia solo un edificio, ma "un simbolo vivente della nostra identità culturale e un luogo di incontro fondamentale per l'intera cittadinanza", un vero e proprio cuore pulsante della vita sociale e artistica di Jesi.